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泛舟遇險誰負責？南投議員提水域追償制：別讓消防員為別人的冒險送命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣消防隊員伍程嶸救援受困濁水溪的泛舟遊客，救生艇卻遭激流掀翻，伍程嶸溺水，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
南投縣消防隊員伍程嶸救援受困濁水溪的泛舟遊客，救生艇卻遭激流掀翻，伍程嶸溺水，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供

南投縣消防隊員伍程嶸執行濁水溪水域救援，為救受困遊客殉職，引發社會關注。縣議員沈夙崢等多名議員今天關切惡劣天候下的救援決策及事故調查進度，強調消防員也是活生生的人，救援制度不能只要求救人，更要確保救難人員安全返家。

沈夙崢指出，伍程嶸救人殉職，當時天候、水勢惡劣，消防人員為何仍須涉險出勤，以及勤務如何決策。消防局完整調查仍需約8個月，但制度改善不能等調查完成，教育訓練、勤務安全、風險評估應立即著手。

她說，消防員也是活生生的人，不需要把他們英雄化到每一次都必須拿生命冒險，真正專業的救援，不只是把民眾救回來，也要讓消防員平安回家。

沈夙崢主張，南投高山、溪流及森林地形複雜，救援勤務應朝「任務專責化、分級派遣」發展，依災害類型、風險程度及現場環境，派遣相應專業人員與裝備，並將人員安全納入風險評估及指揮體系。

她也要求消防救災更加科技化，善用無人機搜索、偵察、紅外線熱源辨識、擴音及物資投放，並檢視設備是否有預算或採購限制。能讓機器先去的地方，就不要第一時間讓消防員冒險進去，降低第一線人員暴露於高風險環境的機會。

她也會持續追蹤捕蛇業務、加班費及人力擴充，其中捕蛇業務未來將回歸農業處辦理。她認為，非核心勤務回歸專責單位，才能讓消防人力集中於救災、救護及專業訓練。

此外，沈夙崢認為，民眾也應承擔戶外活動安全責任。此次5名泛舟民眾從事水域活動，現行規範並無相應裁罰依據；相較之下，南投縣登山活動管理自治條例已對特定山域違規行為訂定裁罰及搜救費用負擔規定。她要求縣府研議水域活動管理及搜救費用追償制度，避免第一線救難人員再為可以避免的風險付出生命代價。

南投 議員 冒險

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