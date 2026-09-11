日月潭護欄「長出」腳架…花火季卡位亂象現形 日管處下午4時清場

日月潭花火季將於12日登場，熱門賞花火位置近期陸續出現腳架、椅子及私人物品提前「卡位」情形，日月潭國家風景區管理處已提前啟動管制，從10日起每天下午4時清除無人在場的占位物品；人在現場經勸導仍不改善，將依觀光發展條例裁處。

日管處表示，風景區沿岸護欄、步道及公共設施是供所有遊客通行及安全防護使用，並非私人占位或架設攝影設備的空間。大型活動期間人潮密集，若任意擺放腳架、椅子或其他物品，不僅影響其他遊客通行，也可能增加絆倒、碰撞風險，遇到突發狀況時更可能阻礙救援動線。

日管處9日起已在現場腳架懸掛告示，10日起每天傍晚4時針對無人在場的站位物品進行清除。若遊客人在現場占位，經工作人員勸導仍未改善，也將依法處理。日管處呼籲遊客不要提前放置物品「先占先贏」，共同維護賞花火秩序。

今年日月潭花火音樂嘉年華共有3場主要活動，首場明天在伊達邵碼頭登場，由「鼓震山水耀明潭」以鼓樂揭開序幕；10月17日在水社碼頭舉辦台灣大哥大日月潭花火音樂會「18Light十八．拾光」；11月14日則移師向山遊客中心，由NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會壓軸。

日管處表示，花火活動期間將加強現場巡查，並視人潮配合引導及人數管制。日管處提醒，賞花火熱門區域人潮集中，遊客應配合工作人員指示，不要占用護欄、步道及其他公共空間，讓賞花火的景觀與安全通行都能由所有遊客共享。

日管處派人拆除護欄上的攝影機腳架，也呼籲遊客不要擺放腳架、椅子占位，以免影響通行及救援動線。圖／日管處提供

日月潭煙火施放區域，水岸護欄被民眾用攝影機腳架占用卡位。圖／日管處提供