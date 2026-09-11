琅嶠鷹季開跑 一起到恆春半島看滿天飛鷹

每年9月至10月是恆春半島猛禽過境季節，赤腹鷹與灰面鵟鷹從北方遷徙飛越恆春半島，是秋季最壯觀的自然景象之一。墾丁國家公園管理處推出「2026琅嶠鷹季」，即日起至10月31日規畫系列賞鷹、生態、文化及環境教育活動，邀請大家到恆春半島體驗獨特的生態之旅。

今年活動包括影片徵選、社頂賞鷹小市集、賞鷹專車、學童畫鷹比賽、「飛吧！熊鷹」影片欣賞、猛禽特展等，透過展覽、影像、導覽及體驗活動，帶民眾認識赤腹鷹、灰面鵟鷹，並從其遷徙旅程看見恆春半島山林、農田及自然環境。

重頭戲是10月17日、18日在滿州國中的主場活動，除了帶遊客一起賞鷹及生態體驗，還有打卡活動、環境教育闖關、在地民謠傳藝師藝文表演、行動電影院、友善小農與社區生態旅遊市集等。

今年墾管處首度辦理「2026琅嶠鷹季宣傳短片徵選」，鼓勵民眾以影像創作呈現猛禽遷徙、生態環境及地方文化特色，並融入琅嶠鷹季活動資訊，透過不同的創作視角，讓「賞鷹」成為認識恆春半島生態與地方文化的入口。

墾管處邀請民眾把握9月10月的賞鷹季，來趟不一樣的恆春半島生態之旅。相關資訊可上墾管處網站查詢。