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個人助理制度申請如三不管 遭各系統互踢皮球 衛福部：持續溝通

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
18年未修的身心障礙者權益保障法，現在進度還停留在黨團協商，而攸關障礙者能否獲得穩定充足的個人助理時數的條文仍未定案，身障團體今至衛福部抗議。記者曾吉松／攝影
18年未修的身心障礙者權益保障法，現在進度還停留在黨團協商，而攸關障礙者能否獲得穩定充足的個人助理時數的條文仍未定案，身障團體今至衛福部抗議。記者曾吉松／攝影

18年未修的身心障礙者權益保障法，現在進度還停留在黨團協商，而攸關障礙者能否獲得穩定充足的個人助理時數的條文仍未定案，身障團體今至衛福部抗議，因不同服務各有規定，製造大量「三不管」空窗，導致障礙者常被不同行政系統踢皮球，難以實現自立生活，喊話衛福部不要阻攔。社家署長周道君回應，若提供24小時個助仍須考量個別需求及政府財源支持程度，將持續溝通

今下午將召開身障權法修法研商會議，人民民主黨、台灣身心障礙者自立生活聯盟、自立生活人權陣線、台灣失序者聯盟、台灣障礙青年協會等約10多人冒雨於衛福部前抗議，表示修法內容藍綠白三檔皆有共識，而攸關障礙者能否獲得穩定充足的個助時數的關鍵條文，依舊沒有定案，將制度細節的相關條文更清楚納入身權法，而不只是用服務辦法來行政處理。

台灣的自立生活服務從2012年起陸續由政府主導提供，個助制度理應是實現障礙者生活自主的核心支持，卻被衛福部片面解釋成「僅限外出社會參與」使用，這讓無數障礙者在申請個助服務時被限縮審查、否准增加必要性的生活需求協助，更讓障礙自主的精神幾乎消失殆盡。

衛福部屢次堅持不肯在身權法中明文規範個助制度，不過現有的身心障礙者個人照顧服務辦法，早已明定自立生活服務應依需求提供24小時服務，但十多年來卻從未落實。

人民民主黨說，現行的自立生活支持服務欠缺完整人力支持架構，由個人助理、長照居服、校園助理、職場助理等多套制度拼裝運作。因不同服務各有規定，製造大量「三不管」空窗，導致障礙者常被不同行政系統踢皮球，難以實現自立生活。

今各團體呼籲，個助應涵蓋日常生活與社會參與所需基本身體協助，包括如廁、移位、進食、盥洗等日常照顧，不能限縮為個助僅提供社會參與服務；主管機關若要否准或刪減個助時數，應具體說明理由，同時負舉證責任，建立公開透明的協商機制；服務內容與時數運用，應由障礙者本人決定，決定權不落旁人。

周道君說，修法草案部分條文經委員會審查後，仍有部分條文保留協商，立委也希望衛福部針對保留條文，持續與身心障礙團體討論。針對合理調整、自立生活等議題，衛福部將就團體訴求及制度設計進一步研議。

周道君表示，自立生活計畫應納入身心障礙者個人意願與需求，並透過外部專業評估，綜合主觀需求及客觀觀察後訂定，既不能忽視障礙者的自主意願，也應適度納入專業評估，讓計畫更完整、服務更符合個人需求。

針對團體要求個人助理服務時數可達24小時，周道君說，服務時數應納入個別化自立生活計畫討論，依每名障礙者的實際生活情況及需求，訂定合理服務時數。若提供24小時個助，等同全天候由個人助理陪伴，仍須考量個別需求及政府財源支持程度，評估能提供的服務範圍。

衛福部 修法 溝通

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