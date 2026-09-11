個人助理、職業助理及長照都用不到！障團於衛福部前抗議個助未入法

重度腦性麻痺的賴宗育以街賣口香糖維生，雖有個人助理、職場協助與居家服務等協助措施，但他卻被卡在三套制度之間，個助不能提供工作協助、街賣申請不到職場助理、全程在戶外又不能符合居服規定，導致他工作期間無人協助，連入廁都困難。這不是他一人的困境，身障團體呼籲修法，避免身障者陷入個人助理、職業助理及長照服務都使用不到的窘境。

「身心障礙者權益保障法」18年未修，歷經兩次障礙團體夜宿街頭，修法進度至今仍停留在黨團協商，攸關個人助理時數的關鍵條文，也始終沒有定案。身障權法修法研商會議今天下午舉行，人民民主黨、台灣身心障礙者自立生活聯盟、自立生活人權陣線、台灣失序者聯盟、台灣障礙青年協會等代表今天冒雨於衛福部前抗議。

抗議代表高喊「個助改革不能等，三黨立委都同意，只有衛福部反對」，人民民主黨成員、重度肌肉萎縮患者周志文表示，8月27日立院黨團協商，三黨立委建議把個助相關制度細節增訂到身權法中，包含每天可申請最多24小時個人助理服務、明訂時數審查標準、自負額上限、確保使用者主導精神等，衛福部不能用「另訂辦法」迴避。

周志文說，衛福部長石崇良、社家署長周道君說「個人助理用第51條處理就好，其他細節用辦法規定，不需要寫進母法」。但障礙者擔心，一旦所有重要細節都被放進行政辦法，行政單位可以隨時可限縮規則。

周志文以自身為例，他申請拜訪親友每月56小時，但核定時數只有28小時，專家學者可以決定每個月要拜訪親友的次數，卻沒有公開透明的審核時數標準；夜間上床睡覺與翻身都需要協助，卻被認定屬長照業務，申請增加個助時數也遭拒。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔也說，18年來沒有大修的法律應與時俱進，個助2011年入法，但到2026年，政府卻不斷地在制度上製造出障礙，讓服務不斷被限縮。有的障礙者無法開案、有的基本身體協助生活協助被排除，甚至被要求轉往長照，讓障礙者逐漸失去選擇生活方式與決定自己人生的權利。

林君潔說，2024年全台個人助理僅733人，服務使用者僅1326人，2025年整體自立生活支持服務經費約4億元。而長照體系，光是居家服務，衛福部原先推估2025年經費規模就達143.88億元，兩者相差約36倍。

她表示，政府不能一方面長期不投入足夠資源發展個人助理服務，另一方面再以人力不足，量能不足為由，把障礙者推往長照。強調如果權利只留在服務辦法裡，就可能被行政解釋、審查與預算一步一步限縮。

人民民主黨身權法工作小組成員孫嘉梁表示，他每月僅獲100小時個助服務，遠不足以支持自立生活。「玉姐案」的判決明確指出，「補助上限」不應該存在，個助必須依照障礙者的需求來提供，同時也不應限制只能外出使用。個助核心權益不能只靠行政辦法，應納入障權法，讓障礙者真正依需求獲得支持。

台灣障礙青年協會理事謝睿原說，障礙者要的不只是活著，而是上學、工作、交友、談戀愛與實現自我。制度不應只問「有沒有障礙」，而應問「需要什麼支持」。自我決策、平等參與與合理調整，都是障礙者生活的基本權利，障礙者應參與修法、發聲並決定自己的未來。

自立生活人權陣線成員楊正宇表示，合理調整不是恩惠，而是障礙者平等參與社會的基本條件。政府若需教育宣導及行政準備，可給3至6個月，但不能一拖就是3年。評議機制可以建立，卻不能成為延後施行的理由，無正當理由拒絕合理調整，就應明確構成歧視，不能再要求障礙者等待。

使用者個人代表詹紹鈺說，他每月只有56小時個人助理服務，加上居服也僅約每天2.5小時，其餘時間只能自己苦撐。時數不足不只影響生活，也會影響工作與自立。主張個人助理與自立生活制度應納入法律，而非只靠行政辦法規範，並建立明確罰則，才能真正保障障礙者權益。