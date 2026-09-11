影／全台防災士衝破17.6萬人 內政部聯手教育部強化韌性

內政部與教育部今天上午在新北滬尾防災宣導主題館共同啟動115年國家防災日系列活動，今年以「強震危機，吾有以待」為主軸，從「民間自主應變」與「校園扎根教育」兩大面向全面提升社會韌性。活動設定規模7.3強震與海嘯情境，推動大規模實兵演練與警報測試。

在實戰與防護網建構上，內政部長劉世芳指出，全台防災士已突破17.6萬人、年底力拚20萬人，並成立逾275隊T-CERT民間自主應變隊，成為社區第一道防線。此外，中央跨部會推動原民特搜隊、通訊降速演練及淡水城鎮韌性演習，強化人口稠密區疏散能力，貫徹「自助、人助」核心精神。

教育扎根方面，教育部長鄭英耀強調安全防護零死角，不僅培育青年防災大使，多所學校更結合在地與科技，如導入AR/VR、無人機與歷史走讀。9月份全台三座科學館所亦同步推出闖關活動，引導親子與青年將應變思維融入日常，構築安全家園。

內政部與教育部今天上午啟動115年國家防災日系列活動，今年從「民間自主應變」與「校園扎根教育」兩大面向全面提升社會韌性。內政部長劉世芳（二排左二）與教育部長鄭英耀（二排右二）出席。記者林伯東／攝影

內政部與教育部今共同啟動115年國家防災日系列活動，內政部長劉世芳出席致詞。記者林伯東／攝影