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影／「身權法」修法仍卡在黨團協商 身障團體衛福部抗議

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
身心障礙團體上午到衛福部，抗議障礙者權益保障法到現在修法進度還停留在黨團協商，藍綠白跨黨派立委出現高度共識，但卻因衛福部長石崇良、社家署長周道君再三表達不同意，導致黨團協商依舊空轉。記者曾吉松／攝影
身心障礙團體上午到衛福部，抗議障礙者權益保障法到現在修法進度還停留在黨團協商，藍綠白跨黨派立委出現高度共識，但卻因衛福部長石崇良、社家署長周道君再三表達不同意，導致黨團協商依舊空轉。記者曾吉松／攝影

由人民民主黨發起，台灣身心障礙者自立生活聯盟、自立生活人權陣線、台灣失序者聯盟及台灣障礙青年協會聲援，今天上午前往衛福部抗議，批評「身心障礙者權益保障法」18年未修，歷經兩次障礙團體夜宿街頭，修法進度至今仍停留在黨團協商，攸關障礙者能否獲得穩定、充足個人助理時數的關鍵條文，也始終沒有定案。

抗議團體表示，立法院黨團協商期間，藍、綠、白立委已出現高度共識，認為應參考障礙團體意見，將個人助理制度的相關細節更明確納入身權法，而非僅透過服務辦法處理。然而，衛福部長石崇良及社家署長周道君多次表達不同意見，導致修法協商持續停滯，個人助理相關條文至今仍未定案。

抗議團體指出，台灣的自立生活服務從2012年起陸續由政府主導提供，個助制度理應是實現障礙者生活自主的核心支持，卻被衛福部片面解釋成「僅限外出社會參與」使用，這讓無數障礙者在申請個助服務時被限縮審查、否准增加必要性的生活需求協助，更讓障礙自主的精神幾乎消失殆盡。

身心障礙團體上午到衛福部，抗議障礙者權益保障法修法進度還停留在黨團協商，個人助理相關條文至今仍未定案。記者曾吉松／攝影
身心障礙團體上午到衛福部，抗議障礙者權益保障法修法進度還停留在黨團協商，個人助理相關條文至今仍未定案。記者曾吉松／攝影

衛福部 修法

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