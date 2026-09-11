國旅平日補助有感嗎？4成上班族不願為優惠請假

政府祭出平日住宿補助搶救國旅，但要讓上班族真的「多住一晚」，補助力道可能還得再加碼。1111人力銀行11日公布調查顯示，逾六成上班族年底前有過夜國旅計畫，但若要連住二晚，平均補助金額須達3,545元，才較能提高多住一晚的意願；住宿價格偏高仍是阻礙國旅的最大原因。

交通部觀光署近期推出「國旅平日住宿獎助」，每人可獲得1,200元生日券住宿獎助，並可與平日住宿獎助合併使用，一般地區連住二晚最高可享3,200元住宿獎助，離島最高3,700元。

1111人力銀行調查顯示，52.3%受訪者今年已安排國旅，47.6%尚未安排。展望9月至年底，21.4%已訂好住宿或行程、19.8%正在尋找目的地或住宿、5.5%確定會去但尚未訂房；另有14.2%原本沒有國旅計畫，但看到優惠後開始考慮，合計60.9%年底前有過夜國旅計畫。

但平日補助也面臨「請假成本」考驗。40.4%受訪者認為優惠仍不足以讓自己特別請假，32.5%擔心影響收入或績效，30.1%表示特休不足。

且即使有補助，仍有52.3%受訪者因「國內住宿價格偏高」放棄國旅，37.3%認為平日難請假，29.3%認為旅宿品質與價格不成正比，28.5%認為國旅整體CP值不高；另有23.8%認為出國更具新鮮感，22.2%認為廉航或海外自由行價格更有吸引力。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，國旅優惠確實能讓部分原本沒有計畫的民眾產生「想去看看」的念頭，但補助能否真正轉化成訂房與消費，還是要回到民眾最在意的價格、住宿品質與旅遊體驗。因此，「有補助」是刺激國旅的第一步，「值不值得多住一晚」才是決定消費能否被拉長的關鍵，若旅宿業者能搭配第二晚優惠、升等、早餐或在地體驗，將更有機會把「補助效益」進一步放大。

這項調查於8月21日至9月9日針對1111人力銀行求職會員進行網路問卷，有效樣本1,134份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點。