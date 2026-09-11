高雄肺炎鏈球菌奪3命！長者風險高 衛生局：新型疫苗1劑就夠

流感進入流行高峰，高雄今年出現3人因侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）死亡！高市衛生局統計，截至8月底全市累計14例確診，死亡患者多為65歲以上長者，衛生局今呼籲公費對象盡速接種肺鏈疫苗，降低重症及死亡風險。

衛生局指出，肺炎鏈球菌感染不可輕忽，一旦侵入人體原本無菌部位，可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性疾病，監測顯示，今年截至8月31日，高雄累計14例確定病例，其中3人死亡，65歲以上長者約占確診病例5成，是主要高風險族群。

為提高長者保護力，疾管署自8月10日起增加提供21價結合型肺炎鏈球菌疫苗，與原有20價疫苗全面取代舊型疫苗，衛生局強調，20價、21價都是新型疫苗，兩款皆「一劑搞定」，任選1劑接種，即可獲得完整保護力。

截至9月7日，高雄公費肺炎鏈球菌疫苗已接種2萬8885劑，65歲以上長者完成率為40.2％，公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、器官移植及一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者等。

衛生局說明，過去曾接種舊型疫苗者，也不一定需要重新施打，從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，可直接接種1劑20價或21價新型疫苗；過去僅接種23價多醣體疫苗、13價或15價結合型疫苗者，原則上與前一劑間隔至少1年，也可接種20價或21價疫苗。

若屬侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，或65歲以上機構住民、洗腎患者，部分接種間隔可縮短至至少8周；若過去已完成13價或15價結合型疫苗加23價多醣體疫苗，或已接種20價、21價疫苗，即視為完整接種，不必再追加。

衛生局強調，國內造成65歲以上長者侵襲性肺炎鏈球菌感染症中重症的血清型共有10種，經專家參考臨床試驗、國際建議及國內流行血清型評估後，20價及21價疫苗分別涵蓋部分血清型，整體防護效果並無優劣之分，民眾不必為了該選20價還是21價傷腦筋。

若忘記打過哪些疫苗，可透過健保快易通App的「健康存摺」查詢，也可攜帶健保卡至合約醫療院所確認，由於疫苗接種後約需2周才能產生保護力，近期流感已進入流行期，符合資格者應盡早完成接種，降低感染後併發重症及死亡風險。

衛生局表示，20價、21價疫苗效果一樣好，一劑搞定即獲完整保護力。圖／高雄市衛生局提供