東北季風+南來水氣增今有雨 下周可能有颱風生成 關注是否影響台灣

今天持續受到東北季風影響，同時南海低壓持續向西移動發展，南來水氣略有增加。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，除了北部、東部雲量偏多外，南部雲量也較預期的偏多，北部及東半部迎風面仍不定時有局部短暫陣雨。中南部位於背風側，以多雲到晴為主，午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨機會，但整體降雨量不多。

這波東北季風並沒有伴隨明顯冷空氣，林孝儒表示，對台灣的主要影響，仍是風向及降雨分布改變。北部及東北部因雲量較多及降雨，白天高溫約28至30度，體感相對舒適。中南部仍可達31至33度，陽光較明顯時感受仍偏熱。夜晚至清晨各地低溫大致在24至26度左右，日夜溫差不像前幾日輻射冷卻明顯時那麼大。

林孝儒表示，周末期間隨北方高壓逐漸東移，同時南海上的熱帶擾動98W持續往越南靠近，台灣附近風向將由東北風逐漸轉為偏東風，東側水氣仍偏多。東北角、東半部至恆春半島都還是有短暫陣雨機會。西半部平地天氣相對穩定，以多雲到晴為主，但午後山區則有局部短暫陣雨或雷雨可能。

他說，下周台灣附近大致維持偏東至東北風環境，降雨分布以東半部及恆春半島迎風側有短暫陣雨為主，西半部則以多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態為主。

近期暫無明顯強冷空氣南下，各地白天仍偏暖。林孝儒表示，下周中後期西北太平洋可能再有熱帶系統發展，目前預報資料顯示後續增強成颱的機率偏高，但預報時間仍遠，系統發展、路徑及強度仍有較大不確定性，是否影響台灣附近風向及水氣仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。