快訊

亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風+南來水氣增今有雨 下周可能有颱風生成 關注是否影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續受到東北季風影響，南海低壓持續向西移動發展，南來水氣略有增加。北部、東部雲量偏多外，南部雲量也較預期的偏多，北部及東半部迎風面仍不定時有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
今天持續受到東北季風影響，南海低壓持續向西移動發展，南來水氣略有增加。北部、東部雲量偏多外，南部雲量也較預期的偏多，北部及東半部迎風面仍不定時有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

今天持續受到東北季風影響，同時南海低壓持續向西移動發展，南來水氣略有增加。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，除了北部、東部雲量偏多外，南部雲量也較預期的偏多，北部及東半部迎風面仍不定時有局部短暫陣雨。中南部位於背風側，以多雲到晴為主，午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨機會，但整體降雨量不多。

這波東北季風並沒有伴隨明顯冷空氣，林孝儒表示，對台灣的主要影響，仍是風向及降雨分布改變。北部及東北部因雲量較多及降雨，白天高溫約28至30度，體感相對舒適。中南部仍可達31至33度，陽光較明顯時感受仍偏熱。夜晚至清晨各地低溫大致在24至26度左右，日夜溫差不像前幾日輻射冷卻明顯時那麼大。

林孝儒表示，周末期間隨北方高壓逐漸東移，同時南海上的熱帶擾動98W持續往越南靠近，台灣附近風向將由東北風逐漸轉為偏東風，東側水氣仍偏多。東北角、東半部至恆春半島都還是有短暫陣雨機會。西半部平地天氣相對穩定，以多雲到晴為主，但午後山區則有局部短暫陣雨或雷雨可能。

他說，下周台灣附近大致維持偏東至東北風環境，降雨分布以東半部及恆春半島迎風側有短暫陣雨為主，西半部則以多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態為主。

近期暫無明顯強冷空氣南下，各地白天仍偏暖。林孝儒表示，下周中後期西北太平洋可能再有熱帶系統發展，目前預報資料顯示後續增強成颱的機率偏高，但預報時間仍遠，系統發展、路徑及強度仍有較大不確定性，是否影響台灣附近風向及水氣仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 颱風 雷雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東北季風南接力這時雨最大 下周恐雙颱生成 專家指它將朝台日海域前進

東北季風影響北東雨 熱帶擾動是否成颱待觀察 周末出門帶雨具

東北季風接力影響今防大雨！下周將有颱風生成 氣象署估朝日本移動

東北風水氣增 吳德榮：桃園以北及東半部有雨 周末熱帶擾動醞釀

相關新聞

東北季風接力影響今防大雨！下周將有颱風生成 氣象署估朝日本移動

未來1周兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，東北季風影響期間，包括下周一至下周三，早晚比較偏涼，白天氣溫北部也會有下降情形。今天整體上來說降雨範圍比較廣，桃園以北、東半部，甚至南部地區，都有一些降雨的情形，雨勢比較明顯偏向基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區。

今起至9月底秋高氣爽 賈新興：杜鵑颱風最快下周一生成

下周可能有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，關島一帶的熱帶擾動，下周一至下周二是關鍵醞釀期，有發展為杜鵑颱風的機率。長程降雨模式出現重大轉折，9月底前全台偏乾少雨，但10月上中旬台中以北將迎來降雨轉多的趨勢。

林口長庚完成洗腎碳排地圖 曝一年全台洗腎 形同汽車行駛9.1億公里

血液透析（洗腎）需使用大量水電及醫療耗材，為醫療體系最高耗能服務之一。林口長庚醫院近期完成血液透析及腹膜透析碳盤查，發現每次4小時的標準血液透析服務，約產生17.77公斤二氧化碳當量，換算一位病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，形同一台燃油汽車行駛1.1公里，我國血液透析病人約8.2萬人，全台病人血液透析每年約產生如同汽車行駛9.1億公里的二氧化碳當量。

搭輕軌像進TeamLab！高雄「喔熊觀光號」美到網友看傻：確定是車廂？

近期不少民眾發現，搭一趟高雄輕軌，竟然有種走進免費TeamLab、沉浸式藝術展的錯覺！高雄輕軌近日推出全新「喔熊觀光號」主題彩繪列車，車廂內打造海洋世界、蝶舞紛飛、月明星空等沉浸式主題，搭配燈光與音樂，讓乘客彷彿一上車就進入夢幻展場。

單側耳鳴別當太累！40歲上班族「耳朵中風」 及時救回聽力

40歲上班族廖姓女子日前右耳突發高頻耳鳴，原以為是壓力所致，直到接電話發現聽力模糊且伴隨頭暈、耳悶才驚覺有異，就醫確診為「突发性感覺神經性聽力喪失」（俗稱突發性耳聾）。所幸她及早就醫，在接受高劑量口服類固醇治療抑制神經發炎後，經2至3周療程，聽力已順利恢復正常，耳鳴症狀也完全消失。

影／全台防災士衝破17.6萬人 內政部聯手教育部強化韌性

內政部與教育部今天上午在新北滬尾防災宣導主題館共同啟動115年國家防災日系列活動，今年以「強震危機，吾有以待」為主軸，從「民間自主應變」與「校園扎根教育」兩大面向全面提升社會韌性。活動設定規模7.3強震與海嘯情境，推動大規模實兵演練與警報測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。