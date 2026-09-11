華信航空首度推出台東-澎湖直航包機

華信航空為促進東部地區旅遊發展，讓台東與澎湖兩地往來更加便利，首度攜手華府旅行社推出台東-澎湖直航包機，於11日啟航。

首航班機AE7951滿載旅客，上午9時50分自台東機場起飛，11時05分抵達澎湖機場；AE7952班機則於中午12時10分自澎湖起飛，下午1時20分抵達台東機場，為東部旅客前往澎湖提供更省時、便捷的交通選擇。

為了積極配合離島交通政策，華信航空董事長陳大鈞表示，依市場需求彈性調度航機運能，首度規劃台東直飛澎湖包機，從台東直飛澎湖只要75分鐘，讓兩地居民及遊客免除轉機之不便，大幅縮短交通時間，也為東部地區前往澎湖旅遊提供更省時便捷的空中服務。

華信航空總經理莊明哲指出，台東-澎湖直航包機是華信航空首度與華府旅遊集團合作，於9月11日、13日、15日、17日及19日共推出5班次往返。華信航空將持續因應市場需求，推動特色離島包機航線，串聯不同地區的旅遊資源，提供旅客更多元、彈性的旅遊選擇。

此次配合華信航空推出台東-澎湖直航包機，華府旅遊社廖泳淀表示，特別規劃3天2夜旅遊行程及優惠方案，讓旅客暢遊台東與澎湖兩地特色景點。透過直航包機不僅便利商務經貿往來，也有助於促進兩地產業、農產品及觀光旅遊，帶動東部與澎湖離島旅遊市場發展。

秋季澎湖海鮮正肥美，歡迎旅客搭乘直航包機到澎湖品嚐海鮮，走訪澎湖天后宮、古厝及大菓葉玄武岩等著名景點，深入澎湖的人文故事；澎湖旅客也可到台東飽覽自然生態美景與山地特色文化，或是到著名溫泉勝地泡湯療癒身心。