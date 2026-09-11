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東北季風接力影響今防大雨！下周將有颱風生成 氣象署估朝日本移動

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天雨勢比較多一些，主要是桃園以北、東半部，還有南部地區都可能會有降雨情況。其中，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，今天雨勢比較明顯，降雨時間也會比較長一些。聯合報系資料照
今天雨勢比較多一些，主要是桃園以北、東半部，還有南部地區都可能會有降雨情況。其中，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，今天雨勢比較明顯，降雨時間也會比較長一些。聯合報系資料照

未來1周兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，東北季風影響期間，包括下周一至下周三，早晚比較偏涼，白天氣溫北部也會有下降情形。今天整體上來說降雨範圍比較廣，桃園以北、東半部，甚至南部地區，都有一些降雨的情形，雨勢比較明顯偏向基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區。

李孟軒表示，今天水氣增多，目前有些降雨情況。另外在南海是低壓帶環境，目前有個低壓正在逐漸發展，預計它往越南方向移動，對台灣不會有直接影響。

目前降雨情形，他說，今天有兩種型態降雨，一種就是迎風面的桃園以北和東北部一帶，東北季風帶來一陣一陣雨勢移入的情形。另外南邊有一些雲系移入台東、南部地區，也造成有些降雨的情況。不過，主要比較明顯的降雨偏向在蘭嶼和台東一帶，南部基本上還是比較背風側，降雨偏向零星一些，不過今天雨量偏多情況。

未來1周降雨趨勢，李孟軒表示，今天雨勢比較多一些，主要是桃園以北、東半部，還有南部地區都可能會有降雨情況。其中，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，今天雨勢比較明顯，降雨時間也會比較長一些。中部、竹苗山區今天午後可能也會有些局部雷陣雨情形。

李孟軒說，明天、周日隨著東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，降雨範圍縮小一些，比較偏向大台北、東半部一帶，有些局部短暫陣雨，中南部地區偏向午後陣雨情形。

周日降雨範圍會比明天再更小一些，李孟軒表示，範圍縮小到基隆北海岸、東半側，東半部周日降雨預計也會比周六會再小一些。中南部方面，可能周日在雲林以南地區、中部以北山區，還是要留意可能會有午後陣雨情況。

李孟軒說，下周一至下周三，會有下一波東北季風開始影響。可能在東邊有些水氣移入，所以迎風面桃園以北、東半部降雨機率有提高的情形，尤其基隆北海岸、宜蘭雨勢上相對比較明顯一些，中南部偏向午後陣雨型態。下周四隨著東北季風減弱，整個雨勢就會比較緩和，轉為偏東風，降雨偏向大台北和東半部一帶，還是會有一些下雨的情形。午後在南部地區和中部山區也會有局部陣雨現象。

溫度趨勢，李孟軒表示，基本上在東北季風影響期間，白天溫度稍微下降一些。今天台北高溫27、28度左右，其他地區相對還是會比較高一些。今天中部雲量比較少，高溫有機會來到30度以上；南部因為雲量偏多，氣溫可能稍微下降一點。

他說，明天、周日因為東北季風減弱，氣溫也會明顯回升，北部高溫可以來到32至34度，周末兩天氣溫偏高。下周一之後，會有另外一波東北季風影響，氣溫下降比較明顯的情況是在北部地區，下周二白天高溫28度左右，低溫在下周三清晨會來到24度左右，偏山區的低溫可能稍微再低一點的情形。下周三雖然東北季風持續影響，不過強度有減弱的情況，北部高溫稍微上升的趨勢出現。

今天東北季風持續影響，李孟軒表示，沿海、離島風力比較強一點，沿海浪也比較高，海邊活動注意安全。

颱風消息，李孟軒表示，南海是低壓帶的環境，有一個低壓逐漸發展，但它的雲系仍是比較鬆散的情形，預計它未來移動的過程，可能在海南島附近，是會有再稍微增強到熱帶性低氣壓的強度，之後往越南方向移動。強度會不會再持續增強為颱風，要持續觀察。

另外關島附近的天氣系統，李孟軒表示，要等到下周一之後，可能在台灣東邊遠洋的地方，也有低壓逐漸發展，強度是有機會逐漸增強到颱風的趨勢。不過，下周四左右還離台灣相當遙遠，大致上在日本南方海面一帶，未來它移動的方向朝北，往日本方向移動的機率比較高。不過，時間還滿久的，這個系統可以持續觀察。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 東北季風 颱風

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