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林口長庚完成洗腎碳排地圖 曝一年全台洗腎 形同汽車行駛9.1億公里

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚完成血液透析服務碳足跡盤查，林口長庚院長陳建宗（左）接受亞瑞仕國際驗證公司董事長陳勁宇（右）頒發認證證書。圖／長庚醫院提供
林口長庚完成血液透析服務碳足跡盤查，林口長庚院長陳建宗（左）接受亞瑞仕國際驗證公司董事長陳勁宇（右）頒發認證證書。圖／長庚醫院提供

血液透析（洗腎）需使用大量水電及醫療耗材，為醫療體系最高耗能服務之一。林口長庚醫院近期完成血液透析及腹膜透析碳盤查，發現每次4小時的標準血液透析服務，約產生17.77公斤二氧化碳當量，換算一位病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，形同一台燃油汽車行駛1.1公里，我國血液透析病人約8.2萬人，全台病人血液透析每年約產生如同汽車行駛9.1億公里的二氧化碳當量。

林口長庚調查發現，一次標準四小時血液透析服務約產生17.77公斤二氧化碳當量。若以每周三次、每年156次估算，一位血液透析病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，相當於汽油車行駛約1.1萬公里。

根據2024台灣腎病年報，台灣血液透析患者約8.2萬人，全台血液透析一年約產生22.7萬公噸二氧化碳當量，相當於汽油車行駛約9.1億公里，或從基隆至高雄行駛完整國道1號約245萬趟。

若改用自動腹膜透析，每日每位病人約產生6.37公斤二氧化碳當量，換算年度約2.33公噸；每位病人每年約可減少447公斤二氧化碳當量，約降低16%。長庚醫院綠色透析團隊主席、加護腎臟科主任張智翔指出，腹膜透析除了具有減少到院交通與降低部分碳排的潛力，也提供病人更多以生活為中心的治療彈性。

張智翔指出，相較於每周多次到院血液透析，腹膜透析可在醫療團隊評估、訓練與追蹤下於家中進行，病人保留工作、上課、家庭照顧與日常活動安排；對需要返鄉、出差或旅遊的病人，也可事先與醫療團隊規劃透析液與耗材配送、旅行證明及異地醫療支援，且自動腹膜透析機可將治療數據自動回傳醫院，作為醫療團隊調整出方依據，病人不必將機器帶回醫院，治療不再受醫院時段限制。

血液透析導致的碳排，來自醫療耗材、藥品與藥用溶液、供應商運輸、透析服務用電與用水、逆滲透（RO）製水、廢水、廢棄物處理及運輸等項目。林口長庚盤查發現，每次透析碳排熱點除醫療耗材33%、設備用電32%，病人交通比重也高達31.5％，為此，該院持續推動居家透析，並朝就近照護、接駁共乘、遠距照護等作法發展。

林口長庚表示，本次成果並非單次內部估算，而是在國內尚未建立血液透析服務產品類別規則的情況下，參考電子產業的碳管理方法，率先將大型醫學中心全年臨床資料納入盤查並接受外部查證，確認資料來源、邊界設定、活動數據與計算邏輯具有一致性及可追溯性。這代表高度複雜的醫療服務，也能建立系統化的碳足跡管理模式，與國際永續醫療趨勢接軌。

林口長庚綠色透析團隊主席、腎臟科教授張智翔（右四）帶領團隊完成全台首創血液透析與腹膜透析服務碳足跡盤查，展現林口長庚推動永續醫療與綠色轉型的決心。圖／長庚醫院提供
林口長庚綠色透析團隊主席、腎臟科教授張智翔（右四）帶領團隊完成全台首創血液透析與腹膜透析服務碳足跡盤查，展現林口長庚推動永續醫療與綠色轉型的決心。圖／長庚醫院提供

血液透析與腹膜透析的治療方式比較，血液透析需在醫療院所執行，所產生的碳排放較多，腹膜透析在家中自行進行，生活較彈性。圖／長庚醫院提供
血液透析與腹膜透析的治療方式比較，血液透析需在醫療院所執行，所產生的碳排放較多，腹膜透析在家中自行進行，生活較彈性。圖／長庚醫院提供

由血液透析碳排熱點分布，可發現病患交通、能源用電及醫療耗材為主要碳排放熱點。圖／長庚醫院提供
由血液透析碳排熱點分布，可發現病患交通、能源用電及醫療耗材為主要碳排放熱點。圖／長庚醫院提供

林口長庚 長庚 洗腎

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