一喝水就想尿尿代表「腎臟不好」？醫師搖頭：更需注意4情況

我們常聽到醫生叮嚀要「多喝水」，但不少人喝完一大杯水，就容易想上廁所，因而擔心「是不是身體留不住水」。對此，營養功能醫學專家劉博仁表示，這種情形不等於腎臟不好，有時候反而代表「腎臟正在正常調節水分」，真正要注意的是「多尿」。

劉博仁醫師在臉書發文指出，水分喝下肚後，會先經由胃腸道吸收進入血液循環，參與體溫調節與細胞代謝，最後由腎臟依照體內水分、鹽分及荷爾蒙狀態，決定留存或排出。其中，「抗利尿激素（ADH）」扮演關鍵角色，在身體缺水時，ADH分泌增加，腎臟會回收水分，導致尿量減少、顏色偏深，而我們在短時間內大口灌水，會讓血液滲透壓下降，ADH受到抑制，腎臟便會迅速將體內多餘的水分排泄出去。所以，如果民眾在喝水前膀胱就已有積尿，喝水後感覺尿意，後續排出的尿液，絕不是剛喝下肚的那杯水，不要誤以為水白喝了。

此外，一直跑廁所不代表「一天真的尿很多」，醫學上真正值得注意的是「多尿」，例如糖尿病患者血糖過高時，葡萄糖會把水分帶進尿液，所以患者常常口渴，又一直喝水、一直頻尿。另外也有可能是「尿很頻繁」，每次卻只有一點點，這時候反而可能是膀胱過動症、泌尿道感染、攝護腺問題，甚至是焦慮造成的頻尿。因此，劉博仁醫師指出，真正需要注意的是「異常口渴＋大量喝水＋大量排尿，或夜間頻尿突然明顯增加」等4種情形，這時候身體可能不是「水留不住」，而是要找出「為什麼身體一直排水」的原因。

婦產科醫師謝筱芸曾指出，有人會為了避免頻繁上廁所，刻意減少喝水，甚至養成「有廁所就先尿」的習慣，這樣反而會讓膀胱從「一個馬克杯容量」縮小成「養樂多」。如果想改善夜間頻尿，建議除了睡前2至4小時適度限制飲水，也要從整體血管健康著手，包括減少精緻澱粉、規律有氧運動，並留意血壓、血糖、血脂等指標。