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今起至9月底秋高氣爽 賈新興：杜鵑颱風最快下周一生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

下周可能有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，關島一帶的熱帶擾動，下周一至下周二是關鍵醞釀期，有發展為杜鵑颱風的機率。長程降雨模式出現重大轉折，9月底前全台偏乾少雨，但10月上中旬台中以北將迎來降雨轉多的趨勢。

近期天氣，他說，明天、周日轉偏東風 ‧ 隨後再轉東北風。大氣環境轉為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部降雨略多，隨後環境將再轉為偏東北風。背風面台中以南地區維持多雲到晴，午後僅有局部零星短暫雨。

熱帶系統方面，賈新興說，南海附近明天至周日密切觀察是否有熱帶性低氣壓發展生成。關島一帶下周一至下周二需重點鎖定發展為杜鵑颱風的機率，後續有朝日本東南方移動的趨勢。

長程降雨大轉折，他表示，今起至9月底全台降雨持續以偏少雨的機率較高，秋高氣爽、偏乾為主。10月上旬至中旬大氣環流迎來明顯轉變，台中以北有轉以偏多雨的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 颱風 東北風

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