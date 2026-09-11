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搭輕軌像進TeamLab！高雄「喔熊觀光號」美到網友看傻：確定是車廂？

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄輕軌將綠島水下世界景觀搬進車廂。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供
高雄輕軌將綠島水下世界景觀搬進車廂。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供

近期不少民眾發現，搭一趟高雄輕軌，竟然有種走進免費TeamLab、沉浸式藝術展的錯覺！高雄輕軌近日推出全新「喔熊觀光號」主題彩繪列車，車廂內打造海洋世界、蝶舞紛飛、月明星空等沉浸式主題，搭配燈光與音樂，讓乘客彷彿一上車就進入夢幻展場。

交通部觀光署近日在臉書粉專發文，「喔熊帶你遊台灣」主題彩繪列車正式進駐高雄輕軌，自9月7日至10月7日限定行駛。列車除了換上全新彩繪車身，車廂內更打造沉浸式動態影像，將台灣世界級的茂林紫斑蝶、綠島水下世界等特色景觀搬進車廂，讓乘客在移動過程中就能欣賞山海風光，彷彿搭上一趟行走中的觀光列車。觀光署也在臉書熱情喊話「上車囉！彩繪旅遊出發GO」。

有網友在社群平台Threads上分享搭乘畫面，直呼「太美」、「高雄輕軌現在這麼狂了嗎？」，也有人看到海洋主題後發問：「這確定是車廂不是海洋館？」原PO則笑回還有森林主題，「我確定這不是阿里山上」。

不少網友也分享親身搭乘經驗，有人表示上學途中剛好遇到這節車廂，「開門的時候一整個！！我在輕軌對吧？」原PO也透露，自己第一次走進車廂時同樣傻眼，「這什麼情形！這是不花錢就能看的嗎？還以為是科博館之類的展覽。」

除了驚嘆美景，網友也笑稱這種沉浸式設計「意圖使人坐過站」、「這樣怎麼滑手機」、「可惡，害我忘記沿路找蘑菇」，還有人許願「有捷運的縣市都可以比照辦理」。

有人打趣詢問「門票多少？」，原PO幽默回應，僅需支付輕軌的一般乘車費用，約20至35元不等，「小本生意，歡迎光臨」，讓不少人更加心動。

不過也有網友提醒，這次主題體驗並非每節車廂都有，想要朝聖的民眾得先確認「喔熊觀光號」的位置，並鎖定特定車廂，建議搭乘前先透過高雄捷運官網的「列車動態查詢」掌握位置，以免上車後才發現「搭錯台」。

高雄輕軌將台灣世界級的茂林紫斑蝶等特色景觀搬進車廂，讓乘客在移動過程中就能欣賞山海風光。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供
高雄輕軌將台灣世界級的茂林紫斑蝶等特色景觀搬進車廂，讓乘客在移動過程中就能欣賞山海風光。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供

高雄輕軌車內打造沉浸式動態影像。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供
高雄輕軌車內打造沉浸式動態影像。圖／「阿捷的打飯班 旅遊&美食分享」授權提供

高雄輕軌 車廂 觀光署

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