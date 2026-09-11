東北季風影響北東雨 熱帶擾動是否成颱待觀察 周末出門帶雨具

東北季風影響，迎風面地區降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天水氣增多，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭甚至到花蓮一帶降雨比前兩天相對明顯一些。新竹以南到台南地區位於比較背風的區域，平地大致為多雲或有陽光天氣，山區有局部午後熱對流降雨機會。

南海有熱帶擾動98W的環流逐漸形成，吳聖宇說，主要環流在南海，其東北側的相關低壓區範圍一直延伸到台灣以東海面，西南季風比較明顯的區域也是在南海，跟東北季風之間交會的區域在南海北部延伸到巴士海峽一帶，有比較活躍的對流雲層在這個南北風交會的區域上發展，北側有部分對流雲系在今天清晨接近恆春半島、台東地區。

至於是否會增強為颱風？他說，預期98W會逐漸往越南中部沿海發展，有可能達到熱帶性低氣壓等級，但來不來得及發展為颱風，就要再觀察。

吳聖宇表示，在南海北部到巴士海峽上的南北風交會區域對流雲系，大致向西移動，沒有明顯往台灣上空北上擴展的機會，雖然有部分已經來到台灣南端，不過對流在靠近的過程中有所減弱，受影響比較大的區域以恆春半島、台東南側為主，有短暫陣雨機會，其次是雲層過山擴散後經過的高屏地區，也會有些局部短暫陣雨出現。

他說，明天、周日，北邊帶來東北季風的大陸高壓逐漸東移，東北季風明顯減弱，大環境將轉為高壓迴流的偏東風，南海的98W則是往越南移動，南方水氣較多的區域也跟著慢慢西移遠離。

整體來說，台灣上空的水氣算是有減少的趨勢，不過，吳聖宇表示，迎風面的大台北東側、宜花東、恆春半島等地仍可能有局部短暫陣雨，西半部新竹以南山區也還是有局部午後熱對流發展降雨機會，平地部分則是在南高屏一帶比較有機會受到午後熱對流擴散影響出現降雨情況。

吳聖宇表示，明天、周日台灣不少地方可能下點雨，雖然雨量預報都不大，不是全天都下雨不停的情況，降雨範圍也比較局部性，外出活動記得帶雨具，前往山區、溪流邊或危險區域活動要注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。