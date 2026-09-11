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單側耳鳴別當太累！40歲上班族「耳朵中風」 及時救回聽力

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院神經部醫師邱奕賓提醒，若出現突發性、單側且持續不斷的耳鳴，應儘速就醫檢查，把握耳中風黃金治療期。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院神經部醫師邱奕賓提醒，若出現突發性、單側且持續不斷的耳鳴，應儘速就醫檢查，把握耳中風黃金治療期。圖／新竹台大分院提供

40歲上班族廖姓女子日前右耳突發高頻耳鳴，原以為是壓力所致，直到接電話發現聽力模糊且伴隨頭暈、耳悶才驚覺有異，就醫確診為「突发性感覺神經性聽力喪失」（俗稱突發性耳聾）。所幸她及早就醫，在接受高劑量口服類固醇治療抑制神經發炎後，經2至3周療程，聽力已順利恢復正常，耳鳴症狀也完全消失。

「嗡嗡嗡……」不少人曾有耳鳴經驗，常以為只是疲勞、壓力大或睡眠不足所致。新竹台大分院神經部醫師邱奕賓提醒，若耳鳴突然出現，且僅發生於單側耳朵，甚至伴隨聽力下降、耳悶塞感或頭暈等症狀，可能是「突發性感覺神經性聽力喪失」（俗稱耳中風）的警訊。此疾病若未及時治療，可能造成永久性聽力損失，應把握發病後72小時至1周內的黃金治療期盡速就醫。

邱奕賓說，廖女某天右耳突然出現持續性的高頻耳鳴，她以為休息幾天就會改善，沒想到數日後接電話時，發現右耳聽到的聲音變得遙遠且模糊，並伴隨輕微頭暈及耳朵悶塞感。經就醫檢查，發現廖女右耳已出現明顯感覺神經性聽力缺損，確診為突發性感覺神經性聽力喪失。

邱奕賓表示，耳鳴成因相當多元，常見原因包括情緒壓力、睡眠障礙、噪音暴露及老化等。多數耳鳴雖不至於危及健康，但若出現突發性、單側且持續不斷的耳鳴，就必須提高警覺。這類耳鳴有時與聽神經或內耳血管的急性病變有關，若延誤治療，可能造成不可逆的聽力損傷。

邱奕賓指出，突發性感覺神經性聽力喪失的治療成效與就醫時間密切相關，目前臨床治療以類固醇藥物為主，越早接受治療，聽力恢復的機會越高。許多病人在初期僅有耳鳴症狀，容易誤以為只是身體疲勞而錯失治療時機。

邱奕賓提醒，若出現單側持續耳鳴、聽力突然下降、耳朵悶塞感、頭暈眩暈或臉部麻木等症狀，應盡速至神經科或耳鼻喉科就醫檢查。及早診斷與治療，有助提升聽力恢復機會，避免永久性聽力受損。

新竹台大分院提醒，面對身體出現的異常警訊，民眾切勿自行判斷或延誤就醫。透過及時診斷與適當治療，許多疾病都有機會獲得良好控制與改善，守護健康與生活品質。

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