裝潢預算怎麼花？十大居家升級最有感 浴室、廚房設備一次看

無論是租屋族打造溫馨小窩，還是買房族規劃夢想新居，「如何提升居住品質」始終是許多人熱衷討論的話題。隨著現代居住觀念轉變，越來越多人意識到，比起華麗的裝飾，那些每天都會用到、能真正提升生活品質的居家設備，更能讓人感受到改變前後的差異。

究竟在眾多居家設備中，哪些是網友公認「升級後就再也回不去」的絕不後悔投資？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱議的「十大升級最有感居家設備」，帶你從衛浴、收納、空調到廚房，一次掌握裝潢預算怎麼花更值得。

No.1 馬桶

翻攝官網／American Standard

翻攝官網／American Standard

馬桶是每天使用頻率極高的衛浴設備，因此被不少網友列為「升級後最有感」的居家項目。傳統馬桶容易出現清潔死角，冬天冰冷的座圈也讓不少人感到不便；若升級為具備溫水洗淨、座圈加熱與自動感應等功能的電腦馬桶，日常使用的舒適度與便利性都能明顯提升。

網友提到：「馬桶有洗屁屁功能很爽的」、「真的很實用，給到ㄅ級分！現在不管夏天、冬天，上廁所都變成一天裡的小小放鬆時光」、「已經用習慣會回不去」。

在討論馬桶選購時，耐用度、清潔便利性與使用功能也是網友經常關注的重點。部分網友特別點出美標American Standard的優點：「我家用美標的馬桶已經12年了，至今沒有故障過」、「American Standard一直都是很多高級飯店及建案喜歡用的衛浴用品」。

以American Standard的PLAT BLACK全自動電腦馬桶為例，產品以霧黑外觀搭配簡約線條，跳脫傳統常見的白色設計；功能上則整合自動開關蓋、溫水洗淨、座圈加熱、LED夜燈與除臭等機能。





除了外觀設計，PLAT BLACK搭載多項自動化功能，透過AQUA CERAMIC親水陶瓷技術、沖洗系統及「自潔噴嘴」，自動控制噴嘴上方出水，確保下次使用更乾淨，減少日常清潔與使用上的負擔。對於正在規劃衛浴翻新的家庭來說，建議依照使用習慣、空間尺寸與所需功能挑選合適的馬桶設備。

No.2 冷氣、空調系統

台灣夏季炎熱潮濕，冷氣幾乎是影響居住舒適度的重要設備。一台運轉噪音大、控溫不穩或使用多年的舊型冷氣，不只影響室內舒適度，也可能增加能源消耗。

不少專家認為，如果正準備裝潢或購買新屋，空調位置、室外機空間與管線配置最好在施工初期就一併規劃，如日立Hitachi、大金Daikin或三菱重工的各式機型，都受到網友熱烈討論。

除了變頻冷暖空調，大坪數住宅也可依需求評估中央空調或其他整合式系統。另外，有網友建議，選冷氣時多留意具備精準變頻控溫、極靜音運轉，並搭配空氣清淨與防黴自潔功能。高效能的變頻空調在夏日迅速降溫、冬日維持暖和，長期下來省下的電費與提升的睡眠品質，是難以衡量的高價值回報。

No.3 系統櫃

示意圖／pexels

示意圖／pexels

買了再大的房子，若缺乏收納規劃，空間終將被雜物淹沒！系統櫃能依照空間尺寸與生活習慣規劃內部格局，將樑下、轉角或畸零空間轉化為收納區域。搭配抽屜、拉籃、緩衝五金等設計，也能讓日常取用更加方便。

有Dcard網友提問：「大家覺得做系統櫃好嗎？」吸引許多人留言討論。有人說：「風格上比較不會亂跳」、「有大量收納需求建議系統櫃」、「安裝速度真的非常快，有找系統櫃廠商，設計師也會配合我們的習慣去規劃櫃體，把家裡每個邊邊角角用得淋漓盡致，使用上也更順手，不浪費任何一點空間」。

選擇系統櫃時，除了外觀與收納機能，也建議留意板材的甲醛釋放量、防潮性與耐磨程度，並要求廠商提供相關產品資料或檢驗證明。不同板材標準與認證方式可能有所差異，消費者可進一步確認檢測依據與實際使用需求。

No.4 洗衣機、烘衣機

連續陰雨或潮濕天氣，常讓衣物遲遲無法曬乾，甚至出現悶味。因此，洗衣機與烘衣設備也成為許多家庭入住後最有感的升級之一。

除了洗脫烘一體機，近年也有不少人選擇洗衣機、烘衣機上下堆疊，減少晾衣與等待時間，也讓陽台空間有更多彈性。網友分享「天氣不好衣服乾不了真的就是很痛苦」、「多晚洗衣都不怕不會乾」、「有一台能烘乾衣服的機器真的很讚！可以不用再穿濕濕冷冷的衣服，也可以減少衣服滋生細菌的機會」。

No.5 窗簾

示意圖／pexels

示意圖／pexels

窗簾不只是保護隱私，也會影響室內採光、遮光效果與整體空間氛圍。尤其臥室若容易受到晨光、路燈或西曬影響，選對窗簾甚至可能直接影響睡眠品質與室內舒適度。有網友分享心得提到：「最近把家裡的窗簾換成智慧木百葉，用過之後真的只想說三個字：超！滿！意」、「對比很有感，從老舊山水圖案換成素色深灰遮光簾，空間質感直接升級」。

選對優質窗簾能柔化陽光線條、提升家中質感。有阻隔光線需求的房間，也可選擇更換隔音佳的遮光簾。近年許多人更選擇將傳統易積灰塵的布簾，升級為高遮光蜂巢簾、百葉簾或風琴簾，優化室內控溫效率。另外也有人選擇加裝電動軌道系統，透過智慧連動來彈性掌控光線的流動。

No.6 洗碗機

晚餐過後，堆積的碗盤往往是許多家庭最不想面對的家務之一，因此，洗碗機經常被列入「買了就回不去」的家電清單。網友推薦包括品質穩定、有沸石烘乾技術的「Bosch」，號稱洗碗機界精品、有自動開門與全自動投洗劑功能的「Miele」，以及價格較親民的台灣櫻花旗下品牌「Svago」等，都是討論度較高的品牌。

不少人購買前擔心洗不乾淨、耗水量高，但隨著使用習慣改變，許多人發現洗碗機最大的價值其實是節省處理家務的時間。現代洗碗機透過不同的洗滌模式與水溫設計，可處理一般餐具與部分鍋具，但仍需依照產品說明確認材質是否適合機洗。

實際使用的網友分享，「現在才發現，原來我的鋼盆可以這麼亮」、「黏在玻璃上的乾飯粒竟然可以直接被洗碗機洗掉」、「看到有人洗過抽油煙機的濾網，真的是清潔溜溜」。不過也有人補充，「不是所有餐具、鍋具都能洗」、「洗完要打開通風讓他乾」。

No.7 照明、燈具

過去住宅多採用單一主燈，容易造成空間陰影與視覺疲勞。現代燈光設計強調「分層照明」，透過嵌入式防眩射燈、線型燈帶與落地氣氛燈相互搭配，輕鬆切換觀影、閱讀或放鬆等多種情境。

此外，智慧照明也是時下流行的裝潢升級選項，網友分享，將傳統開關升級為可調光調色的飛利浦旗下智慧照明系統「WiZ智慧照明」，隨心情自訂燈光場景、順應晝夜節律調節色溫，「不僅改善了我們家昏暗的客廳，還超級有智慧又新潮」。其他網友也提及，升級智慧照明，藉由手機或語音控制全屋光影、設定定時喚醒與離家模式等，「可維持原本的設計去做搭配」、「更換全屋的智慧燈具的話，網路強度跟穩定度很重要」。

No.8 面盆、洗手台

翻攝官網／American Standard

翻攝官網／American Standard

每天早晚盥洗時，面盆深度、檯面空間與收納設計，都會直接影響使用便利性。若面盆太淺容易濺水，或檯面空間不足導致瓶瓶罐罐堆放凌亂，也可能增加清潔負擔。

因此，面盆升級除了外型，也應考量尺寸、使用習慣與浴室坪數。例如American Standard的Acacia Supasleek極薄檯面盆，以百年陶瓷工藝鍛燒製成的極薄邊緣，符合現代設計風格，搭配陶瓷排水修飾蓋與平台側邊防溢水設計，不僅外型質感好看，更貼近日常使用需求。

龍頭同樣是影響使用體驗的重要細節，Simplica面盆龍頭的簡約設計，可依照面盆尺寸與操作空間規劃。選購時除了外觀，也建議確認出水高度、操作方式與日後清潔便利性。

No.9 換氣、除濕設備

台灣氣候潮濕，浴室、儲藏空間或沒有對外窗的區域，都容易面臨濕氣累積問題。網友提到，基礎排風、除濕設備千萬不可少，如果有預算，升級為具備恆溫乾燥、強效換氣與暖房功能的浴室暖風機，或是規劃全屋全熱交換與中央除濕系統，是從根本改善空氣品質的硬實力投資。

把預算花在環境控濕上，成果讓許多網友稱讚很有感。以具備PTC陶瓷加熱雙風扇的暖風機為例，可於冬季時，提前讓浴室暖和起來，更提供微電腦定時與雙重防護機制，隨時保有乾爽新鮮的呼吸空間。不過，設備選購前仍應確認浴室坪數、電力配置與安裝條件，才能發揮實際效果。

No.10 乾濕分離、玻璃隔間

示意圖／pexels

示意圖／pexels

浴室長時間潮濕，不只容易產生水垢與黴菌，也可能增加地面濕滑的風險。因此，乾濕分離一直是許多人規劃衛浴時的重要項目。

相較於傳統浴簾，玻璃隔間或防水拉門能將淋浴區與其他區域區隔，減少洗澡時水花四處飛濺，讓洗手台、馬桶與乾區較容易維持整潔。

網友分享，「討厭地板一直濕濕的」、「乾濕分離可以控制地板濕掉的範圍」。也有人認為，隨著年齡增加，比起浴缸，方便進出的淋浴空間可能更符合日常需求。

規劃玻璃隔間時，除了視覺效果，也應注意玻璃安全性、五金品質、門片開啟方向與清潔便利性；家中若有長輩或幼童，更建議一併評估止滑與無障礙設計。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年8月12日至2026年8月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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