打造新台漫時代 李遠訪英昆丁布雷克插畫中心 預告首屆台灣國際漫畫節

2027年是文化部長李遠認定的「新台漫時代」，文化部將在台中國漫館舉辦首屆「台灣國際漫畫節」。9日是李遠訪英的最後一日，他參訪六月甫開幕的昆丁．布雷克插畫中心，與策展人葛拉菲特（Paul Gravett）會面。葛拉菲特將擔任首屆台灣國際漫畫節策展人。他透露，腦中已大致規畫漫畫節主題，傾向用「Comics: The Bigger Picture(漫畫:更宏觀的圖像)」為展名，希望透過漫畫看到台灣與其他國家、文化與藝術、世代的連結。

李遠表示，文化部在2018年開啟漫畫輔導金制度，結合外譯推廣、跨域媒合、成立國家漫畫博物館等政策，2027年正是「十年有成」的關鍵年份，因此舉辦首屆「台灣國際漫畫節」。他心中已有漫畫節的藍圖，以台中舊城區為基地，「所有人一下車，就可以走到遍布整個城市的展覽場。」

昆丁·布雷克是英國國寶級童書插畫大師、曾為「巧克力冒險工廠」及「瑪蒂達」繪製經典插圖。昆丁．布雷克插畫中心是全球最大的插畫藝術專屬公共空間，也是英國唯一一個專門為插畫藝術設立的國家級永久基地。由昆丁·布雷克獲首屆英國兒童文學桂冠後發起創立，歷經多年的籌款與改建後，六月於倫敦正式開幕。

「昆汀的書在我家傳承了三代，我始終記得一個畫面，畫中一枝筆不受控制、一直在跑。」李遠開心能成為昆丁插畫中心的首批台灣訪客。他參觀館中的「Queer as Comics(酷兒漫畫展)」，翻閱中特別讓觀眾親手觸摸紙質的絕版漫畫，相當開心，「希望台灣國際漫畫節也能有昆汀的多元風格。」台灣插畫家莊詣晨的畫作「I Put My Ear Against Yours」也在此展中登場。

「世界必須更認識台灣漫畫。」葛拉菲特表示，他會用全球的視野策展台灣漫畫，解讀台灣漫畫的特色如何呼應世界的潮流，展現台漫是世界漫畫的一環。

文化部將在台中國漫館舉辦首屆「台灣國際漫畫節」，文化部長李遠(左三)參訪今年六月甫開幕的昆丁．布雷克插畫中心，與策展人葛拉菲特（右二）會面。記者陳宛茜／攝影

文化部將在台中國漫館舉辦首屆「台灣國際漫畫節」，策展人為葛拉菲特，其策展的酷兒漫畫展正在昆丁布雷克插畫中心展出。記者陳宛茜／攝影

昆丁．布雷克插畫中心是全球最大的插畫藝術專屬公共空間，也是英國唯一一個專門為插畫藝術設立的國家級永久基地。記者陳宛茜／攝影