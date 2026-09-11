東北風水氣增 吳德榮：桃園以北及東半部有雨 周末熱帶擾動醞釀

今天東北風的水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，桃園以北及東半部有局部短暫雨，背風面仍晴朗穩定，山區午後有局部降雨。中南部白天偏熱，各地早晚略偏涼，北部21至30度、中部21至34度、南部23至35度、東部21至32度。

他說，周末兩天熱帶擾動在南海醞釀，台灣附近轉偏東風，東側水氣漸增。大台北東側及東半部偶有局部短暫陣雨的機率，西半部晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。氣溫逐日漸升，西半部白天偏熱，明天北部最高氣溫約升至34度，中南部則可達36度。周日北部再升1度，約35度左右。

下周一至下周三另一股小股東北風影響，水氣增多，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。下周二、下周三北台白天氣溫微降，稍轉涼，中南部白天仍偏熱。下周四東北風減弱，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨的機率，北台，白天氣溫回升。

關於颱風消息，他說，根據最新各國模式模擬顯示，明天、周日熱帶擾動在南海醞釀，大致朝越南方向前進。即使順利發展，對台亦無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。