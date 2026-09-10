華格納也嘆可怕 TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》登場

華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》是西方音樂史上最具革命性的作品之一，臺北市立交響樂團（TSO）即將在首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）率領下，攜手德國導演克里斯蒂安・雷特（Christian Räth）共同呈現這部華格納晚期鉅作，帶領觀眾走進一場關於愛、渴望、生命與死亡的心靈旅程。

《崔斯坦與伊索德》長久以來被視為一部「會吃掉歌手」的作品，漫長的篇幅、極高的聲樂負荷，以及幾乎不斷延續的音樂線條，不僅考驗歌手的聲音，更考驗其體力、意志與情感投入。在創作完成第二幕時，華格納聲稱這是自己「到目前為止的藝術尖峰」；面對逐漸完成的第三幕，他又感嘆「《崔斯坦》會是個可怕的東西！」

華格納多才多藝，在音樂之外，還親手操刀《崔斯坦與伊索德》的劇本，把與有夫之婦瑪蒂德愛的地下戀情與痛苦，投射於藝術創作，最終催生出《崔斯坦與伊索德》。

1865年6月10日，《崔斯坦與伊索德》於慕尼黑國家劇院首演，由畢羅指揮。慕尼黑也正是本次《崔斯坦與伊索德》演出首席指揮里柏瑞契的出生地，撞擊出更多深刻連結。

該作最著名的音樂語彙之一，是後世所稱的「崔斯坦和弦」。華格納以不斷延宕、無法真正獲得解決的和聲，寫出了永遠的渴望。旋律彷彿永遠向前尋找，卻又始終無法抵達終點，這種「等待解答」的音樂語言，不僅改變了19世紀的歌劇，也深刻影響後來的作曲家。從和聲、旋律到戲劇結構，《崔斯坦與伊索德》都成為西方音樂走向現代的重要轉捩點。

導演雷特則從人物的內在世界出發，將《崔斯坦與伊索德》視為一場發生於心靈深處的戲劇。在他的舞臺語彙中，「白晝」與「黑夜」不只是時間的轉換，更象徵社會規範與內在欲望之間的拉扯。前者代表責任、秩序與外在世界，後者則讓人物暫時卸下身分與束縛，回到最真實的自己。

因此，舞臺不以寫實的歷史場景為主要訴求，而是成為人物心理與潛意識的具象化。主角伊索德與布蘭甘妮、崔斯坦與庫威納間，也形成彼此映照的關係，如同同個靈魂不同面向的投射。

要在舞台上完美演繹這場靈魂旅程，極其考驗演出者的實力，此次TSO邀請到的男女主角皆為當今樂壇的一時之選。

飾演崔斯坦的瑞典男高音麥可．維紐斯（Michael Weinius），曾於2008年榮獲國際華格納聲樂大賽首獎，並在柏林德意志歌劇院、巴黎歌劇院、蘇黎世歌劇院與維也納國家歌劇院等頂尖殿堂演出。近年更以崔斯坦一角奠定其代表地位，被國際樂壇譽為當今重要的華格納男高音之一。

與之攜手演出的，是活躍於世界重要歌劇院舞台的亞美尼亞女高音莉安娜．哈魯圖尼揚（Lianna Haroutounian）。她曾於皇家歌劇院、紐約大都會歌劇院、維也納國立歌劇院、巴黎歌劇院及馬德里皇家歌劇院等舞台演出，上個樂季於比利時皇家歌劇院首度詮釋伊索德便驚豔四座，2025/26樂季，也於西班牙馬拉加塞萬提斯劇院開幕製作中再次出演伊索德，同樣征服無數樂迷。

從開頭的「崔斯坦和弦」到劇末伊索德的〈愛之死〉，從永恆的渴望，到承載愛情走向超越生死的力量，《崔斯坦與伊索德》將於9月16日與9月19日在臺北表演藝術中心大劇院演出，購票請上opentix網站。