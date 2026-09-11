健康你我他／母親戴上助聽器 重新聽見我呼喚

母親今年106歲。到了這個年紀，她常說：「眼睛還看得到，嘴巴也還能講，就是耳朵愈來愈不聽話了。」

3年前，母親聽力逐漸退化。坐在她身旁喊：「媽媽，吃飯了！」她沒有反應，不是她不理我，而是聽不見。她心裡一定很無奈：「孩子就在眼前，怎麼聲音卻離我那麼遠？」檢查後，才知她雙耳聽損約75分貝，已屬重度，於是安排她配戴助聽器。

助聽器戴上後，母親第一個反應是嫌「太吵」，風聲、腳步聲、電器聲，一股腦兒全進了耳朵。她皺著眉頭看我，心裡可能說：「以前聽不到，現在怎麼連這些聲音都來湊熱鬧？」我陪她慢慢適應，漸漸地她才習慣。她重新聽見我的呼喚，聽見孫子的笑聲，也聽見金門熟悉的鄉音。這些聲音對她而言，像是失而復得的老朋友。

到了晚上，母親把助聽器取下，世界又安靜了。她可能告訴自己：「戴上，是為了聽見孩子；取下，是為了聽見自己的心。」有一天我坐在她身旁，輕喊一聲：「媽媽。」她回過頭來，卻讓我心裡久久不能平靜。

如果要我替母親說出最想說的話，應該是：「孩子，謝謝你，讓我到了這個年紀，還能聽見你叫我一聲媽媽。」助聽器讓她重新聽見世界，而我更珍惜的是她還能聽見我的聲音。對兒子而言，世上最動聽的聲音，是母親聽見我的呼喚，回頭看我的那一眼。