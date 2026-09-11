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男童深呼吸後胸痛、胸悶 罕見縱膈腔氣腫

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師蘇軏表示，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，應注意是否藏有氣喘。圖／書田診所提供
醫師蘇軏表示，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，應注意是否藏有氣喘。圖／書田診所提供

一名13歲男童在學校跟著老師進行深呼吸放鬆練習，吸飽氣後不久突然胸悶、胸痛、呼吸喘，就醫檢查發現，空氣不僅跑進縱膈腔，還一路竄到頸部及上肢皮下。醫師研判，男童本身可能有未被發現的輕度氣喘，加上深吸氣、閉氣造成胸腔壓力變化，可能導致肺泡氣體漏出。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，這名男童在學校突然胸悶、呼吸不順，胸口幾處固定位置疼痛，當天就醫服用止痛藥仍未改善，隔天再次求診。檢查除了發現肋間多處壓痛、輕微喘鳴，心臟聽診還出現與心跳同步的特殊聲響。另外，觸摸頸部、上臂及前臂時，竟傳出類似「捏氣泡紙」的劈啪聲。

胸部X光檢查顯示，男童出現「縱膈腔氣腫」合併「皮下氣腫」，隨即被轉送急診。接受氧氣治療約2個多小時後，胸悶及呼吸不適逐漸緩解，影像也未見惡化，返家休養後持續改善。追查原因才發現，個案有氣喘家族史，過去症狀並不明顯，但回診時仍可聽到輕微喘鳴，臨床研判可能有輕度氣喘。

蘇軏指出，縱膈腔位於兩側肺臟之間，當肺泡受到壓力變化影響，氣體可能沿著肺部組織間隙進入縱膈腔。氣體如果繼續往外擴散，還可能跑到胸壁、頸部甚至上肢皮下，形成皮下氣腫，觸摸時會有像捏氣泡紙般的特殊聲響。

蘇軏說，自發性縱膈腔氣腫相當少見，常見表現包括突然胸痛、胸悶、呼吸喘及呼吸困難。多數患者病程良性，經氧氣、止痛、休息及觀察後，通常數天內可逐漸恢復。但少數患者可能併發氣胸，因此突發胸痛、胸悶或呼吸困難，不能只當成肌肉拉傷或「喘一下就好」。

蘇軏提醒，青少年出現自發性縱膈腔氣腫時，也應注意背後是否藏有氣喘，尤其有氣喘家族史，或平時反覆咳嗽、喘鳴、運動後胸悶的孩子，更應評估氣喘控制狀況。在急性發作期間應依醫囑治療，並暫時避免提重物、劇烈運動、用力憋氣等可能使胸腔壓力突然升高的動作。

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