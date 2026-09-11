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以為長痣…港男「眼內惡性黑色素瘤」 質子治療保視力

聯合報／ 記者陳雨鑫沈沛育／台北報導
陳先生右眼長了「眼內惡性黑色素瘤」，治療後保住視力，能正常工作。記者陳雨鑫／攝影
陳先生右眼長了「眼內惡性黑色素瘤」，治療後保住視力，能正常工作。記者陳雨鑫／攝影

40歲陳先生是香港糕點師傅，前年接受眼睛檢查時，意外發現右眼眼底長了一顆黑色腫塊。香港醫師起初研判只是「眼內痣」，建議定期追蹤，沒想到一年後，腫塊不僅明顯變大，還出現視網膜下積水。他在香港醫師建議下來台治療，長庚醫療團隊經多項檢測後，確診他罹患罕見的「眼內惡性黑色素瘤」。

林口長庚醫院眼腫瘤中心主任周宏達說，眼內黑色素瘤在亞洲並不常見，發生率約僅歐美十分之一，台灣每年約新增5至15名患者。然而，亞洲患者確診時腫瘤往往較大，平均發病年齡也比歐美患者年輕約10歲，多集中在40至55歲，正值工作與家庭責任最重的壯年階段。

周宏達指出，眼內黑色素瘤早期症狀往往不明顯，患者可能只有飛蚊症視力模糊、看線條變形，甚至完全沒有症狀，因此容易被忽略。如果沒有及時處理，可能擴散至肝臟等器官，死亡率高。

陳先生說，得知診斷的當下一度不知所措，最擔心失去視力無法繼續工作，也沒辦法照顧家人。還好香港醫師及時轉介，來台僅花一個月就完成治療，視力沒有受到任何影響，順利回歸職場，後續僅需持續追蹤。

周宏達表示，一般眼科醫師不常遇到眼裡黑痣或腫塊，診斷確實有難度，初期可能與良性眼內痣十分相似，必須由具經驗的眼腫瘤專科醫師，結合腫瘤大小、厚度、色素、位置及是否出現視網膜下積液等細節進行鑑別。

過去眼內黑色素瘤患者治療選項有限，部分病人必須摘除整顆眼球。林口長庚放射治療醫事主任李紳豪表示，這次陳先生使用質子治療，因為放射能量較集中，能減少對周邊組織的傷害。

不過，林口長庚眼科部長黃奕修提醒，並非所有眼內黑色素瘤患者都適合質子治療，仍須依腫瘤大小、位置、侵犯範圍，以及患者整體狀況個別評估；若腫瘤已明顯擴大，治療選擇也會受到限制。

長庚眼腫瘤團隊提醒，若出現持續視力模糊、視物變形、飛蚊突然明顯增加或閃光等症狀，應盡早就醫；若過去已被告知有眼內痣或眼部色素病灶，也不應因沒有症狀而中斷追蹤，以免錯過腫瘤出現變化的早期警訊。

視力 長庚 腫瘤 飛蚊症

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