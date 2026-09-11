健康主題館／抗癌18年 韓柏檉學會「無框架養生」

人生中場想替自己重新開機，不是換一套更嚴格的養生法，而是先把框架拿掉。台北醫學大學名譽教授韓柏檉2008年確診肝癌，切除19公分腫瘤，歷經25次化療與12次放療，18年走下來，他把近年受到重視的生活方式從醫學拉回日常：「真正能陪我們到最後的，只有健康。」

生病後變溫柔 不花力氣爭對與錯

聯合線上「U好學學習節」上周六在台北松山文創園區舉辦「人生中場 重新開機日」，韓柏檉以「韓教授的逆轉人生，青春不老秘笈」為題開講。

常有人問他，生病前後最大的差別是什麼？他的答案竟然不是飲食清單，而是「我現在變得很溫柔」。

韓柏檉說，許多人過去半輩子花在爭對錯的力氣，如今換成一個字：好。「老公跟你說什麼，你就說好；孩子跟你說什麼，你就說好。因為你說好之後，你就會愈來愈好。」曾有學生半信半疑照做，和老闆長期的緊繃關係當場鬆開，換來彼此相處舒服的感覺。

外食不必全戒 每天兩杯健康飲品

同一套邏輯用在餐桌上，就是韓柏檉這幾年提倡的無框架料理。食材與作法不必精準，冰箱有什麼就搭什麼，「一鍋一鍋亂煮，卻好吃美味」。韓柏檉介紹，他每天早上固定兩杯飲品，一杯蔬果汁、一杯加了堅果穀物與蛋白質的養生粉，光這兩杯，一天吃進的食材種類就有50種。

外食也不必全戒，「在外面吃2分，在家裡吃8分」，用比例平衡比一次全改容易。他把日常目標簡化成抗發炎、抗氧化、抗糖化，再顧好腸道，其餘交給趨吉避凶：知道高溫油炸、加工食品與精緻糖會讓身體發炎，就盡量少吃。運動也沒有門檻，他一周打3次網球，在家鋪張墊子做瑜伽，任何方式都能活動筋骨。

人生重新開機 不需改變所有生活

他提醒，現在的健康資訊多半在做兩件事：販賣焦慮與販賣希望。派別太多、說法互相矛盾，反而讓人更不敢行動。把框架拿掉，正是為了找回自己的節奏。

韓柏檉與聯合報健康事業部的線上課程「韓柏檉的無框架健康實踐課」目前開放預購，從認識無框架、一杯喝了17年的蔬果汁，到忙碌時的一鍋到底料理，最後留一杯自己喜歡的咖啡。

「與其追求一套100分卻做不久的方法，不如先找到一個60分、80分，卻能每天持續的方法。」不必一次改變所有生活，從今天做得到的一件事開始，就是替人生下半場重新開機的起點。

韓柏檉每天早上固定喝兩杯飲品。圖／健康事業部提供

韓柏檉的無框架健康實踐課

人生走到中場，健康也該換種方法，上完這堂課，你不需要複製「韓柏檉的一天」，而是從他的生活方法裡，找到屬於你自己的健康版本。

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