催生困境 「為7千補助丟了月薪6萬工作 划算嗎？」

專家指出，若要維持台灣人口結構穩定，人口替代率應落在二點一，一名女性一生平均要生二點一個孩子。一九八三年，是台灣最後一次見到總生育率達二點一的年份，當年新生兒人數卅八萬多人，自二○二○年總生育率跌破一之後，一路下滑，去年總生育率只剩○點六九。

統計顯示，自一九八三年之後，總生育率都在一點五上下游移。二○二○年總生育率僅○點九九後，就再也見不到一字頭。快速下降的生育數，也凸顯政府押錯催生藥方，錯失扭轉少子化的黃金時機。

一對新婚夫婦迎接新家庭的第一胎，沒有後援的兩人，太太先請了育嬰留停，他們拿到每月七千元的育兒津貼，且留停期間為期半年有八成薪資。但因為請了育嬰假，太太當年考績為全組最差，沒有年終獎金，後續返回職場又遭刁難，最後只能無奈離職，「拿到了每月七千元的補助，卻丟了每月六萬元的薪水。」這筆帳怎麼算都不划算。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣指出，保有職涯發展、兼顧生活品質，是雙薪家庭願意生育的關鍵，托育服務可近性至為重要。北歐國家將托育視為基本權利，家庭只要登記，政府就有義務提供公共托育服務，各式政策也促成夫妻平等分工，「爸爸請育嬰假時，主管不會質疑為何不是太太請？」營造友善育兒氛圍。