聽新聞
0:00 / 0:00

青年懼婚怕生！低薪、房價、長工時…小小補助幫不上忙

聯合報／ 記者劉懿萱林琮恩陳雨鑫／台北報導
房價不只衝擊低薪者，更讓民眾望之卻步，被認為影響生育率。聯合報系資料照 郭政芬
房價不只衝擊低薪者，更讓民眾望之卻步，被認為影響生育率。聯合報系資料照 郭政芬

台灣近年總生育率持續探底，已連續六十八個月「生不如死」，政府愈來愈多預算補助生育，但青年不婚不生比例攀高，審計部點出三大結構性問題：高房價低薪、超長工時。政府對未婚及晚婚族群策略不夠積極，導致未婚人口比率攀升，影響生育政策推動成效。

審計部公布去年中央政府總決算審核報告，其中直指政府因應少子化對策的預算八成五都拿去補助已婚家庭育兒支持，但超低生育率的癥結點，是未婚人口急遽增加，而非已婚夫妻生育意願不足。

審計部指出，政府二○一八年推動少子女化對策計畫，朝四大面向推行，包括零至六歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護及友善生養的相關配套，目標二○三○年將總生育率拉回一點四○。

少子女化對策計畫累計編列預算五八三九億元，截至去年底已執行五五四○億元，其中「零至六歲全面照顧」用於擴大公共化幼兒托育與教保服務供給、提高育兒津貼、托育費用補助及降低幼兒園就學費用，推動延托、加托服務，占整體預算百分之八十四最多，簡言之，就是直接發錢貼補。

審計部表示，政府現行少子女化對策，偏重已婚家庭的育兒經濟支持與補助，但國科會去年發布「少子女化問題與對策實證調查分析報告」示警，已婚男女平均有生育兩名子女意願，超低生育率的癥結點是未婚人口急遽增加，非已婚夫妻生育意願不足。

內政部公布的房價所得比，平均要不吃不喝九點四七年才能買房。聯合報系資料照
內政部公布的房價所得比，平均要不吃不喝九點四七年才能買房。聯合報系資料照

但青年不婚不生，受到高房價、低薪、超長工時影響。內政部不動產資訊平台統計，全國房價所得比持續增高，由二○一四年的八點四一倍，攀升至二○二四年的十點七六倍，房價成長速度遠高於家戶可支配所得的成長幅度，而全國房價所得比愈高，總生育率成長率愈低。

勞動部公布去年初入職場薪資統計，高中職畢業生薪資平均為三點一萬元、大學三點六萬元，研究所五點三萬元，顯示我國青年低薪問題嚴峻；同時，六至七成未婚人口無穩定交往或約會對象，且我國勞工二○二三年總工時遠高於同年OECD國家平均值，壓縮青年社交時間。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣稱，國內工時偏長，在亞洲四小龍僅低於新加坡，民眾下班後只剩疲憊，毫無交友動力，「如何期待年輕人組成家庭？」且居住成本過高，婚育宅量能不足，需要政府更多支持。

低薪 補助 房價 職場女性 少子化 生育補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／台灣邁向「無子島」 育兒大撒幣 孩子卻「血崩式」愈生愈少

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

年輕人為什麼不想生了？當父母的代價愈來愈高「不婚不生」正在抗議中

【專家之眼】人口危機動搖國本 催生之責須國家扛

相關新聞

歷史上的今天／1963年葛樂禮颱風 台北市淹水困10萬人

1963年9月10日至11日，葛樂禮颱風來襲，截至9月11日晚間9時為止，根據台北市警察局統計，台北市全市約有10萬人被葛樂禮颱風帶來的豪雨積水所圍困，全市約有二分之一的建築物也被水圍淹。市警局指出，北市被水淹沒最嚴重的是大同區，幾乎全部被水淹沒，中山、建成、延平、松山等幾區也有半數以上的建築都被水所淹，超過10萬人以上受雨水圍困影響。

基隆公托4年增2.6倍 達成「1區1公托」

閒置校舍變身育兒空間 謝國樑：持續推動「公托倍增」打造樂養城市 基隆市公共托育網絡迎來重大突破！仁愛區、安樂區兩處公私協力托嬰中心正式啟用後，基隆市全市公托據點由2022年的3處增至8處，四年間成長高達2.6倍，成功達成「1區1公托」的第一階段里程碑。 基隆市長謝國樑表示，照顧年輕家庭、打造友善育兒環境，一直是市府的核心施政目標，達成全區覆蓋後，市府將持續秉持公私協力的合作模式，盤點並善用更多公共空間，朝向全市24處據點的「公托倍增」目標穩健邁進，打造年輕世代敢生、樂養的育兒環境與幸福城市。 基隆市政府兒童及少年事務處表示，最近啟用的兩處公私協力托嬰中心，分別落腳於信義國小與西定國小校園，將閒置空間賦予全新的育兒功能。兩處據點各可收托30名滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒，共增加60個公托名額。 在照護品質方面，兩處新設公托皆各配置8名專業托育人員，採高標準的「1比4」師生照護比例，不僅有效減輕托育現場的負擔，更確保每位嬰幼兒都能獲得個別化照顧，減輕雙薪家庭的托育壓力。 市長謝國樑指出，看到孩子們在舒適的環境入托，以及家長們臉上露出安心的笑容，更堅定市府團隊持續擴充公共托育服務量能的決心

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。