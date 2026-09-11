智慧監測腹膜透析 護理人力效益提升7.5倍

衛福部積極推廣腹膜透析，台中榮總表現優異，該院透析患者中，選擇血液透析、腹膜透析者各半，腹膜透析比率高居全國之冠。腎臟科主任游棟閔表示，關鍵在於搭配雲端遠距監測，後端醫事人員即時發現異常，致電關懷，讓個案覺得安心。

游棟閔指出，中榮目前照護三百名腹膜透析患者，其中七成採用遠距雲端監測，大幅減輕臨床護理人力負擔，人力效益提升七點五倍，成為「醫療在地化」與「居家醫療」政策的臨床實證。

在台中榮總接受居家透析照護的洪先生，才剛年過三十多歲，結婚不久，便得知罹患嚴重尿毒症，需終身透析，當時只覺人生無望，徬徨無助。為了保有工作、陪伴妻兒，選擇腹膜透析；兩年後的他仍保有生活主導權，從容面對工作與家庭生活。

「現在透析已經變成生活的一部分，不再是生活的全部」。洪先生表示，利用自動腹膜透析（ＡＰＤ）機器於夜間接受透析治療，殘餘腎功能及尿量維持良好狀態，精神與體力逐漸恢復，白天正常工作，還能接送孩子上下課，生活恢復規律。

對於患者來說，選擇居家腹膜透析，可安心在家接受治療，減少交通與就醫負擔，保有工作、家庭生活及社會參與。洪先生說，在剛開始腹膜透析時，常擔心「晚上機器出現警示怎麼辦？」、「脫水量和平常不一樣，要不要回醫院？」，但在遠距管理下，與醫院端的專業團隊直接對話，大幅提升安全感，也讓照護從被動回應轉為主動介入。