居家透析 健保署：拚2035盛行率18%

總統賴清德規畫「健康台灣」國家願景，居家腹膜透析等在家治療模式納入健康政策目標，期盼二○三五年居家透析盛行率可達百分之十八，除提高腎衰竭患者存活率及生活品質，在面對天災、疫情，甚至戰爭時，居家醫療更可凸顯出「醫療韌性」特色。

腎臟科權威專家、台北醫學大學校長吳麥斯表示，「居家腹膜透析（洗肚子）」讓病友拾回生活主導權，在家中操作，時間彈性，可維持原本的工作、社交與生活品質。近年來，遠距監控與雲端科技的普及，讓「居家腹膜透析」更具安全感，病人感受到「人在家中，醫療團隊並未離開」。

為讓腎友安心，北醫大醫療體系將遠距監測科技導入居家腹膜透析，自動上傳病友排液與生理數據，醫護端即時追蹤異常。再者，串聯基層診所，透過智慧醫療網絡與在地基層診所合作，落實分級醫療，腎友在家就能獲得妥善照護，免除勞途奔波。

腹膜透析 存活率贏過美加

此外，腹膜透析可有效保護患者殘存的自體腎功能與排尿功能，提高個案存活率。健保署醫管組副組長賴彥壯表示，我國透析照護品質已至國際水準，一○二至一○六年新發病人五年累積存活率，血液透析為五十三點六，腹膜透析更達百分之六十八點七，高於美國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國。

為推動腹膜透析，一一二年總額預算核定四億多元支應，當年七月實施「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，當時一二七家醫療院所參與此項計畫，到了一一四年則來到三二八家。一一四年六月新增「實施居家血液透析試辦計畫」，今年四月一日調升腹膜透析支付點數，由八六七五點調升至八八七○點。

在醫界及政府努力下，腹膜透析占比逐年上升，一一二年新發個案一萬二一九九人，其中一一八二人選擇腹膜透析，占比為百分之九點七。一一四年新發個案一萬七○四人，一二一二人選擇腹膜透析，占比來到百分之十一點三。

健保署署長陳亮妤表示，目前我國居家透析仍以腹膜透析為主，未來將結合居家血液透析、數位遠距照護及社區醫療網絡，朝二○三五年居家透析盛行率百分之十八目標前進，讓病人有更多自主治療選擇，接受透析，也能維持工作、家庭與生活品質。

透析趨勢 去中心化個人化

台中榮民總醫院內科部腎臟科主任游棟閔認為，想在二○三五年腹膜透析占率來到百分之十八，關鍵有二，一為病人在進入透析前，充分了解居家透析，而不是到了必須透析時才倉促決定。再者，政策制度面持續支持與鼓勵，才能讓醫療團隊有足夠的人力與工具支持居家醫療。

對此，吳麥斯看法一致，他表示，新進入透析的患者在確定透析時，是否充分了解血液透析、腹膜透析等方式的優缺點，考量自身狀況、生活習慣，做出最佳選擇，這是推廣的重點項目。

吳麥斯強調，推廣腹膜透析（ＰＤ），不應只追求占率數字，應讓腎衰竭患者真正擁有治療選擇權；未來透析趨勢為「去中心化、個人化」，透析治療不必集中於醫療院所，治療主場景轉回病人熟悉的日常生活場域，且能安心地接受治療。