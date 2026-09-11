烏克蘭管弦樂團歲末登台 北高演出

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」，將在音樂總監米柯拉．迪亞杜拉親自率領下首度訪台，攜手台灣頂尖的拉縴人合唱家族，於北高兩地盛大演出貝多芬跨時代顛峰鉅作第九號交響曲「合唱」。

近二個世紀以來，貝多芬的第九號交響曲被視為全球歲末迎新的代表曲目，第四樂章最為人熟知的「歡樂頌」更傳遞出「四海之內皆兄弟」的大同理想。

本次演出集結四位活躍於國際樂壇的烏克蘭名家擔綱獨唱，並攜手台灣頂尖團隊拉縴人合唱家族以超大規模的編制同台共鳴，展現逆境中綻放的人文精神與生命力。

音樂會將於十二月廿六日登上高雄衛武營音樂廳、廿七日移師台北國家音樂廳，現正推出雙人套票八八折優惠，邀請樂迷在磅礴的樂音中迎向充滿希望的新年，購票請至udn售票網，或洽客服專線02-26491688。