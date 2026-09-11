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邀偏鄉學童遊台北 陳玲基金會創美好回憶

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
陳玲基金會與聯合報共同合辦資助偏鄉學童台北一日遊，陳玲基金會副董事長李啟銘（中）致贈禮品卡給宜蘭大同國小的偏鄉學童。記者許正宏／攝影
陳玲基金會與聯合報共同合辦資助偏鄉學童台北一日遊，陳玲基金會副董事長李啟銘（中）致贈禮品卡給宜蘭大同國小的偏鄉學童。記者許正宏／攝影

財團法人陳玲社福基金會與聯合報合作，持續舉辦「偏鄉兒童台北一日遊」活動，昨天邀請宜蘭縣大同國小師生北上。基金會董事長李棟樑勉勵小朋友勤奮向學、築夢踏實，並希望這趟大都會之旅，為偏鄉孩子留下美好的成長回憶。

大同國小建立於一九二二年，至今超過百年歷史。除了位於北橫公路上的校本部，在周邊部落還有兩處分校。大同國小校長劉人豪表示，除了剛入學的一年級新生，這次校本部二至六年級的卅名同學全體出動，在老師們陪同下，參觀長榮海事博物館，並且體驗搭乘台北捷運，中午則在欣葉日本料理享用自助餐。

聯合報整合行銷部副總經理陳偉民昨也代表報社捐贈校務基金。陳玲基金會副董事長李啟銘，則一一致贈小禮物給所有參加活動師生。

劉人豪說，大同國小的學生約九成是泰雅族，受到少子化與都市化的影響，校本部與分校加起來，總共也僅七十餘名學生，其中出身弱勢家庭與單親或隔代教養的比例，也高於都會區學校。

他指出，同學們雖然不至於從沒到過台北，但是對於這些成長在山裡的孩子，參觀海事博物館內各種大小船舶的模型，以及在台北享受自助式大餐，仍然是偏鄉生活少有的經驗，也是成長過程中難忘的美好一天。老師們也會施以機會教育，提醒大家取餐用餐時，以及在捷運站等公共場合，必須注意的禮節。

台北 基金 北橫

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