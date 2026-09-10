長照3.0再加碼住宿機構住民補助增5000元 10萬人受惠經費約166億元

長照3.0為強化中重度照顧支持與家庭支持，今公布「住宿式服務機構使用者補助方案」調增規畫，針對需要24小時密集照顧、入住住宿式機構的中重度失能者，追溯自今年1月1日起每月補助增加5000元，全年最高可領18萬元，同時身心障礙者住宿式照顧費用補助，每月也提高5000元，減輕家庭照顧及經濟負擔。衛福部長照司表示，預計10萬人受惠，經費支出約166億元，最快9月14日開始申請。

行政院會今公布「住宿式服務機構使用者補助方案」調增規畫，衛福部表示，為了緩解中重度機構住民的家庭照顧及經濟負擔，衛福部自2019年起辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，並於2023年起將全年補助額度由最高6萬元提升至12萬元，並取消排富規定。今經評估進一步調整相關補助額度、認列方式及核發期程，並增加身心障礙者住宿式照顧費用補助，以減輕長照家庭的經濟負擔。

長照司指出，評估長照需要等級4級以上，或持有身心障礙中度以上證明住宿式機構住民，每月補助金額增加5000元達到1萬5000元，全年最高18萬元，較原制提高6萬元。2023年1月1日前已實際入住並持續入住既有住民，未經評估或評估未達長照需要等級4級者，仍依方案規定每月補助5000元。

長照司表示，115年度或以前已核定領取身心障礙者住宿式照顧費用補助，且持有身心障礙中度以上證明者，原有補助制度維持不變，另可申請每月5000元住宿費用補助，不必換軌就可獲得更多支持，也減少制度轉換所衍生的補件、查調及等待，讓申請更便利、支持更連續。

長照司說，補助認列更貼近實際入住情形，從原制「按年累積」的全年累積入住達180天、符合條件後一次核發，調整為「按月認列」，當月實際入住達日曆天數二分之一以上，即認列1個月；地方政府按上、下半年分2次檢核撥付，縮短補助到位時間。

115年度另設過渡保障，曾於114年度核定領取12萬元者，今年1月至8月累積入住達180日，該期間一律核給12萬元；9月起再依新制按月認列。115年度實際申請及作業時程由衛福部另行通知地方政府。

長照司副司長吳希文說，計畫預計約10萬人受益、投入經費約166億元，相關申請將於9月14日正式開放，申請案今年受理期限至12月16日。第一階段將針對今年10月底前提出的申請案件辦理審查，並優先核撥1月至8月的補助款，地方政府須在11月30日前完成相關案件審查及核撥。

吳希文說，至於第二階段因今年申請期限至12月16日，地方政府受理完畢後，將於明年初進行後續審查，主管機關要求地方政府在明年1月底前完成審查及核撥作業。