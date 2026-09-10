聽新聞
0:00 / 0:00
噁！男搭火車播A片乘客目擊驚呆 台鐵：未接獲通報
有旅客今天搭乘台鐵區間車，卻看到詭異乘客公然在車廂用手機播放謎片，直呼豬哥。對此，台鐵回應，列車長巡查時並無發現異常，但呼籲旅客乘車遇到問題，可通知列車長協助。
旅客今天中午搭乘3181次區間車時，發現有名男子行跡怪異，一人坐、佔兩人位，一隻手還伸到車窗外透風。但最誇張的是，男子丟在旁邊座位的手機，螢幕大咧咧朝上，播放著兒少不宜畫面，而且還沒插耳機。旅客目擊驚呆，直呼豬哥，更向粉專「來談鐵路」投訴。
對此，台鐵回應，今天3181次區間車行駛過程中，列車長巡查車廂時並無發現異常狀況，也沒接獲客服中心或旅客反應。
台鐵表示，旅客搭乘列車時，如需列車長協助，可撥打客服專線02-21910096，客服人員將通報列車長盡速處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。