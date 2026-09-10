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噁！男搭火車播A片乘客目擊驚呆 台鐵：未接獲通報

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅客拍下詭異男子用手機公然在台鐵車廂播放謎片。圖／截自來談鐵路粉專
旅客拍下詭異男子用手機公然在台鐵車廂播放謎片。圖／截自來談鐵路粉專

有旅客今天搭乘台鐵區間車，卻看到詭異乘客公然在車廂用手機播放謎片，直呼豬哥。對此，台鐵回應，列車長巡查時並無發現異常，但呼籲旅客乘車遇到問題，可通知列車長協助。

旅客今天中午搭乘3181次區間車時，發現有名男子行跡怪異，一人坐、佔兩人位，一隻手還伸到車窗外透風。但最誇張的是，男子丟在旁邊座位的手機，螢幕大咧咧朝上，播放著兒少不宜畫面，而且還沒插耳機。旅客目擊驚呆，直呼豬哥，更向粉專「來談鐵路」投訴。

對此，台鐵回應，今天3181次區間車行駛過程中，列車長巡查車廂時並無發現異常狀況，也沒接獲客服中心或旅客反應。

台鐵表示，旅客搭乘列車時，如需列車長協助，可撥打客服專線02-21910096，客服人員將通報列車長盡速處理。

台鐵 火車 乘客

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