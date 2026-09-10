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失智不是老化！台灣逾35萬人受影響 醫揭10大警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，及早察覺失智症警訊，透過醫療介入可延緩惡化、改善精神行為症狀、維持患者生活自理能力。記者廖靜清／攝影
台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，及早察覺失智症警訊，透過醫療介入可延緩惡化、改善精神行為症狀、維持患者生活自理能力。記者廖靜清／攝影

台灣邁入超高齡社會，失智症成為許多家庭無法迴避的課題，台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，目前全台失智人口已超過35萬人，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，平均每天新增近48名患者，約每30分鐘就多1人。隨人口快速老化，未來20年失智人口恐持續攀升，成為家庭照護與醫療體系重大挑戰。

徐榮隆指出，失智症絕不是「年紀大了，記性變差」這麼簡單。正常老化可能只是學習速度變慢、偶爾忘記事情，但經提醒後仍能想起，個性及社交能力也不會明顯改變。失智症則是大腦細胞受損造成，除了記憶力明顯下降，還可能出現語言能力退化、時間與地點混淆，甚至情緒、個性改變及妄想、幻覺，症狀會持續惡化。

如何分辨只是「健忘」還是失智警訊？徐榮隆指出，民眾可留意10大警訊，包括記憶力減退影響日常生活、無法勝任原本熟悉的事物、言語表達或書寫出現問題、對時間地點感到混淆、判斷力或警覺力降低、抽象思考或理解空間視覺有困難、物品擺放錯亂且失去回頭尋找能力、情緒及個性改變、計畫事情或解決問題出現困難，以及逐漸退出職場或社交活動。

徐榮隆提醒，失智症帶來的衝擊不只有「忘東忘西」。根據資料顯示，約66%失智患者會出現失智症精神行為症狀（BPSD），其中以憂鬱及負性症狀33.37%最多，其次為日夜顛倒、作息混亂32.94%，另有恐懼或焦慮27.75%、重複行為25.43%及妄想21.19%。這些症狀不僅影響患者生活，也容易造成家庭衝突，大幅增加照顧者身心負擔。

徐榮隆表示，目前失智症治療有三大重要目標，包括延緩疾病惡化、改善精神與行為症狀，以及盡可能維持生活自理能力，因此「早期介入」是關鍵。治療也不能只是要求患者按時吃藥，更應依身體狀況、用藥習慣及生活型態量身調整，找出患者願意接受、家屬也能長期配合的治療方式。

臨床就曾有一名85歲失智婦人，本身有多重共病，又因缺乏病識感拒絕服藥，甚至因吃藥問題與家人頻繁發生拉鋸。醫療團隊了解她的生活習慣後，改採口服液劑，融入日常飲水方式，不僅降低患者對服藥的抗拒，也方便精準調整劑量，最後減少家庭衝突，病程也趨於穩定。

擔任今年度台灣臨床失智症學會衛教大使的楊貴媚回憶，母親因吞嚥能力逐漸退化，曾一度抗拒進食與服藥，自己常常花上數小時慢慢餵食，深刻體會照護者每天面臨的挑戰與無助。考量到每位患者的狀況都不同，照護方式沒有標準答案，重要的是找到適合患者也能兼顧照護負擔的方法。

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