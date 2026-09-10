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中榮統計去年18歲外傷病人近半數為機車車禍 醫：優先選全罩式安全帽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部次長陳彥伯（中）今和台中榮總共同舉辦推動機車交通安全宣導記者會。圖／台中榮總提供
交通部次長陳彥伯（中）今和台中榮總共同舉辦推動機車交通安全宣導記者會。圖／台中榮總提供

台中榮民總醫院統計去年急診創傷及119送醫機車車禍資料顯示，18歲外傷病人近半數為機車車禍所致。而且據交通部統計，18至24歲機車事故死傷占所有年齡比例22.4%，是最高的族群，而前三大事故原因中，以未保持安全距離、分心駕駛及其他不當行為占較高比例，值得大家注意。

交通部次長陳彥伯今和中榮共同舉辦推動機車交通安全宣導記者會，他說，全台約有1490萬輛機車，平均每戶擁有超過1.5輛機車，機車早已融入台灣人的日常生活，但也伴隨一定的交通事故風險。希望從分享醫療數據，喚醒社會大眾重視並倡導道路安全。

陳彥伯說，2023年機車事故死亡人數占整體死亡事故的比例高達63%，去年雖已降至58%，但占比仍然偏高。進一步分析事故原因，除了路口仍是事故高發地點外，緊張、分心、注意力不集中等駕駛狀態，也是重要的風險因素；機車自撞事故占比也高達27%。

他說，事故發生時，速度直接影響碰撞的嚴重程度。速度越快，留給駕駛人的反應時間越短、容錯空間越小，碰撞時產生的衝擊力也越大。因此，除了道路工程與執法之外，更重要的是每一位機車騎士都要做好速度控制，養成自我管理的騎乘習慣。

另外，統計顯示，正確佩戴安全帽與未佩戴或未依規定佩戴安全帽相比，死亡風險相差約8至8.8倍。這也提醒，安全帽不是「有戴就好」，而是一定要「正確佩戴」，才能真正發揮保護作用。

台中榮總透過臨床醫療角度，以實際照片提醒民眾騎車上路務必小心。急診部外傷醫學科主任鐘國禎表示，這些照片是醫療端面對機車車禍最真實的樣貌，民眾可能只感覺機車擠得過去、油門催一下、手機看一眼，這一瞬間的想法就可能造成身體嚴重傷害。看到年輕的身體因車禍受傷與在急救室外焦急等候的家人，醫師也十分不捨。

他說，安全帽是降低事故傷害的重要防護，但不是「有戴就好」，建議優先選擇具有較完整頭部、臉部及下巴防護範圍的全罩式安全帽，並確實戴妥，讓安全防護真正發揮作用。

台中榮總急診部外傷醫學科主任鐘國禎表示，安全帽是降低事故傷害的重要防護，建議優先選擇具有較完整頭部、臉部及下巴防護範圍的全罩式安全帽。圖／台中榮總提供
台中榮總急診部外傷醫學科主任鐘國禎表示，安全帽是降低事故傷害的重要防護，建議優先選擇具有較完整頭部、臉部及下巴防護範圍的全罩式安全帽。圖／台中榮總提供

車禍 安全帽 機車

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