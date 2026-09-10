圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

今年首波東北季風明天影響最顯著，伴隨較多水氣，迎風面北部、東半部降雨機率高，尤其是基隆北海岸及宜蘭地區，明天要留意有局部較大雨勢發生機率。周末東北季風稍微趨緩，下周一又有一波南下，但強度不強，只是早晚會比較涼。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天台灣持續受到東北季風影響，再加上較多水氣，桃園以北、東半部地區及恆春半島都會降雨，其中，基隆北海岸及宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生。其餘地區則以上半天多雲到晴，午後南部、山區有陣雨發展為主。

賴欣國指出，周末東北季風減弱，環境轉為偏東風，降雨集中大台北地區、東半部及恆春半島，午後各地山區及平地近山區則有雷陣雨。

下周一，東北季風再度增強，一直到周三，迎風面北部、東北部降雨將再度增加。賴欣國說，周四東北季風再度減弱，轉為偏東風，大北地區及東半部地區依然有迎風面降雨。

下周天氣猶如本周天氣再度上演，不論東北季風增強與否，北部地區、東半部地區民眾出門都得帶把傘。

賴欣國表示，由於東北季風強度不會太強，因此溫度部分變化不大，高溫維持30度左右、低溫則約24至26度。早晚會比較涼，早出晚歸民眾需增添衣物。

賴欣國提醒，由於吹東北風及偏東風關係，沿海風浪較大，海上活動民眾需特別留意。