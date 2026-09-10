快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來水氣偏多，北部地區東北季風結束後仍有偏東風吹拂。圖／氣象署提供
未來水氣偏多，北部地區東北季風結束後仍有偏東風吹拂。圖／氣象署提供

今年首波東北季風明天影響最顯著，伴隨較多水氣，迎風面北部、東半部降雨機率高，尤其是基隆北海岸及宜蘭地區，明天要留意有局部較大雨勢發生機率。周末東北季風稍微趨緩，下周一又有一波南下，但強度不強，只是早晚會比較涼。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天台灣持續受到東北季風影響，再加上較多水氣，桃園以北、東半部地區及恆春半島都會降雨，其中，基隆北海岸及宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生。其餘地區則以上半天多雲到晴，午後南部、山區有陣雨發展為主。

賴欣國指出，周末東北季風減弱，環境轉為偏東風，降雨集中大台北地區、東半部及恆春半島，午後各地山區及平地近山區則有雷陣雨。

下周一，東北季風再度增強，一直到周三，迎風面北部、東北部降雨將再度增加。賴欣國說，周四東北季風再度減弱，轉為偏東風，大北地區及東半部地區依然有迎風面降雨。

下周天氣猶如本周天氣再度上演，不論東北季風增強與否，北部地區、東半部地區民眾出門都得帶把傘。

賴欣國表示，由於東北季風強度不會太強，因此溫度部分變化不大，高溫維持30度左右、低溫則約24至26度。早晚會比較涼，早出晚歸民眾需增添衣物。

賴欣國提醒，由於吹東北風及偏東風關係，沿海風浪較大，海上活動民眾需特別留意。

東北季風影響，但強度不強，各地仍有30度左右高溫。圖／氣象署提供
東北季風影響，但強度不強，各地仍有30度左右高溫。圖／氣象署提供

東北季風 基隆 宜蘭 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東北季風南接力這時雨最大 下周恐雙颱生成 專家指它將朝台日海域前進

東北季風影響 稍有涼意低溫約22度

桃園以北今零星雨 吳德榮：明天東北風水氣增 周末熱帶擾動醞釀

早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

相關新聞

圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

今年首波東北季風明天影響最顯著，伴隨較多水氣，迎風面北部、東半部降雨機率高，尤其是基隆北海岸及宜蘭地區，明天要留意有局部較大雨勢發生機率。周末東北季風稍微趨緩，下周一又有一波南下，但強度不強，只是早晚會比較涼。

蓋馬桶蓋沒用？病原體氣溶膠飄20秒擋不住 專家教正確做法

沖馬桶竟可能讓病原體噴進「呼吸帶」！澳洲最新研究發現，馬桶沖水時產生的擾流，會將水中或馬桶內的微生物帶入空氣，形成細小氣溶膠，部分甚至可到達成人呼吸高度，並在空氣中懸浮至少20秒。更值得注意的是，即使蓋上馬桶蓋，也無法完全阻止氣溶膠逸散。

經濟部審查中火燃煤機組拆除 中市府：請台電盡速拆除

經濟部今天針對台中火力發電廠燃煤機組拆除開審查會議，希望台中市政府同意提前拆除。中市府表示，中火燃煤機組的拆除許可屬於中央權責，中市尊重經濟部的審查，也希望台電盡速辦理拆除並確保施工安全。

失智不是老化！台灣逾35萬人受影響 醫揭10大警訊

台灣邁入超高齡社會，失智症成為許多家庭無法迴避的課題，台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，目前全台失智人口已超過35萬人，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，平均每天新增近48名患者，約每30分鐘就多1人。隨人口快速老化，未來20年失智人口恐持續攀升，成為家庭照護與醫療體系重大挑戰。

中榮統計去年18歲外傷病人近半數為機車車禍 醫：優先選全罩式安全帽

台中榮民總醫院統計去年急診創傷及119送醫機車車禍資料顯示，18歲外傷病人近半數為機車車禍所致。而且據交通部統計，18至24歲機車事故死傷占所有年齡比例22.4%，是最高的族群，而前三大事故原因中，以未保持安全距離、分心駕駛及其他不當行為占較高比例，值得大家注意。

梅毒今年1至8月增6900例較去年同期升3% 確診「兩大族群」達7成以上

依據衛福部疾管署監測資料，今年1至8月國內梅毒新增6900例，較去年同期6702例增加3%，且先天性梅毒病例通報數近年也呈增加趨勢，今年1至8月共通報68例，雖低於去年同期79例，但仍高於2023年及2024年同期的22例及39例。疾管署發言人林明誠說，先天性梅毒今年通報數高，確診人數可能增加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。