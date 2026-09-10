中秋節前把關食安 桃園328件產品檢驗結果出爐

中秋節將至，桃園市衛生局針對糕餅烘焙業、餡料製造業、連鎖燒肉及人氣燒烤店等業者加強稽查，並赴量販超市、超商、食品材料行及網路平台等通路抽驗，共抽驗328件中秋應景食品及相關容器具，檢驗結果全數符合規定。衛生局表示，將持續依食品特性及風險辦理稽查抽驗，從源頭至販售端落實食安把關。

衛生局表示，此次抽驗品項涵蓋月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、禽畜水產品、烤肉加工製品、烤肉醬、即食熟食及免洗餐具等，並依不同品項特性，分別檢驗防腐劑、農藥殘留、重金屬、動物用藥及微生物等項目，328件檢驗結果均符合規定。

除食品抽驗外，衛生局也同步加強業者衛生稽查，要求業者落實自主管理，確實掌握原料及產品來源，並注意保存條件與品質管理。完整抽驗結果已公布於桃園市衛生局官網及「桃食安心資訊平台」，供民眾查詢。

衛生局提醒，民眾採買中秋食品時，應選擇來源可靠、標示完整及保存良好的產品，購買後也要依產品標示的保存方式妥善保存。中秋烤肉則應掌握「生熟食分開、食材充分加熱」原則，生食與熟食使用不同夾具、刀具及砧板，避免交叉汙染；未食用完畢的食品應儘速冷藏，再次食用前也應充分加熱。

中秋聚餐常少不了月餅、蛋黃酥及烤肉，衛生局也提醒，月餅及蛋黃酥可切塊與親友分食，減少糖分與油脂攝取；烤肉時可搭配多種蔬菜，增加膳食纖維攝取，飲料則可選擇無糖飲品取代含糖飲料，減少糖分攝取也能解膩。

衛生局建議，民眾可善用「我的餐盤」六口訣掌握各類食物攝取比例，不要以月餅取代正餐，每日仍應均衡攝取各類食物，並搭配適當身體活動，在享用中秋美食之餘兼顧健康。