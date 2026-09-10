2萬1700人一起下水怎麼管？日月潭泳渡首度「一人雙晶片」拚安全

2萬1700人同時下水，怎麼確保每個人都能安全上岸？第44屆日月潭國際萬人泳渡20日登場，今年首度啟用「實名制雙晶片」，每名泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，起終點設4道感應門並搭配影像紀錄，讓2萬多人參與的超大型水域活動，安全管理再升級。

南投縣府今天宣布萬人泳渡參加人數，今年共有1796隊、2萬1700名泳士報名，其中451人來自38個國家及地區，另有197名身心障礙泳士參與，國際化及多元參與特色更加明顯。

南投縣副縣長王瑞德說，過去萬人泳渡最受矚目的往往是「有多少人下水」，今年則把「如何掌握每一名泳士」擺在更重要的位置。新制要求泳士配戴2枚專用晶片，1枚繫在手腕，另1枚裝在魚雷浮標圈，從朝霧碼頭起點到伊達邵碼頭終點，透過感應門及影像紀錄掌握泳士動態，降低人員辨識及管理上的風險。

縣府也提醒，泳士下水前須完成健康自我評估、熱身及補水，並遵守「下水三要素」，包括戴大會指定泳帽、完成雙晶片配戴，以及攜帶魚雷浮標並正確安裝晶片；泳渡過程則須聽從大會及救援人員指示。

安全部署同樣大幅拉高。縣府整合消防、警察、衛生、環保等單位，由竹山秀傳醫院統籌醫療救護，並結合童綜合醫院、彰化秀傳醫院、埔里基督教醫院及台中榮總埔里分院支援。朝霧、伊達邵、九龍口及船舶上架場設醫療站，水域救援由相關專業團隊支援，空中勤務則有空勤總隊直升機及消防署特搜隊進駐，形成陸、海、空救援網。

今年也首次頒發完成泳渡獎牌，讓完成挑戰的泳士多一項紀念。活動並結合生態保育，20日上午7時30分，縣長許淑華將與明潭國小學生，在水社碼頭放流1萬尾曲腰魚魚苗。

縣府預估，今年泳渡連同親友及遊客將吸引超過5萬人，帶動日月潭住宿、餐飲、交通及觀光消費。南投也將接續舉辦環法自行車挑戰賽、世界茶業博覽會及日月潭環湖馬拉松，持續以運動賽事串聯觀光。

南投縣府今天舉行日月潭國際萬人泳渡宣傳記者會，小小舞者以「泳動日月」演出為泳渡暖身。記者江良誠／攝影

第44屆日月潭國際萬人泳渡共有1796隊、2萬1700名泳士參加，其中451人來自38個國家及地區。記者江良誠／攝影