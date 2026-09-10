梅毒今年1至8月增6900例較去年同期升3% 確診「兩大族群」達7成以上

依據衛福部疾管署監測資料，今年1至8月國內梅毒新增6900例，較去年同期6702例增加3%，且先天性梅毒病例通報數近年也呈增加趨勢，今年1至8月共通報68例，雖低於去年同期79例，但仍高於2023年及2024年同期的22例及39例。疾管署發言人林明誠說，先天性梅毒今年通報數高，確診人數可能增加，但新生兒須追蹤15個月才能確定是否確診，只有持續早期發現個案，盡速提供適切治療，才能有效預防梅毒傳播。

疾管署表示，今年1至8月國內梅毒新增6900例，較去年同期6702例增加3%，確診個案以男性78%及15至44歲70%為主，而女性及15至24歲年輕族群梅毒通報分別為1538例及1340例，較去年同期增加4%，顯示國內梅毒疫情亟需關注。

然而，先天性梅毒病例通報數近年也呈增加趨勢，今年1至8月共通報68例，雖低於去年同期79例，但仍高於2023年及2024年同期22例及39例，由於先天性梅毒極可能病例，須追蹤至出生滿15個月以上才能確認感染情形，2023到2025年出生世代已確認確定病例分別為4例、8例及4例，且2025年出生世代仍有個案須持續追蹤中。

林明誠解釋，母體有梅毒就會通報，但新生兒需要持續追蹤15個月確認是否有感染，因此通報數跟感染數會有落差。正常流程通報後會讓產婦進行檢查，目前梅毒檢驗有4種，有些會出現偽陽性症狀，因此同一管血可以讓醫師再送驗作更精細採檢。

林明誠說，去年通報個案要到明年3月才會追蹤完成，所以個案數要追蹤完成才會知道是否有增加，預期有可能會比前2年的個案數提高。但通報數增加並沒有不好，可能是一線醫護更加謹慎，若能提早發現提早治療都是好事。

梅毒為可治癒的性傳染病，及早診斷並接受適當治療，可阻斷疾病進展、併發症及後續傳播風險。孕婦感染梅毒如未及時診斷及治療，可能造成流產、死產、早產或先天性梅毒。依台灣成人梅毒及淋病臨床診斷、治療暨預防指引，benzathine penicillin G（長效型盤尼西林）為梅毒第一線治療藥物，也是目前預防梅毒母子垂直感染唯一有效的治療藥物。然而梅毒於不同期別可呈現多樣化臨床表現，素有「偉大的模仿者」之稱，需要醫師對風險的警覺及判斷的敏感度。

疾管署今發致醫界通函表示，因全球長效型盤尼西林供應持續吃緊，目前國內已有2家廠商經食藥署專案核准輸入長效型盤尼西林製劑。醫療院所如有臨床使用需求，可逕洽廠商詢價及採購。也請醫療院所依臨床服務需求妥適備藥，以利梅毒個案確診後盡速接受治療，減少因院內未備藥或轉診造成治療延遲或個案漏失，尤其避免孕婦梅毒延遲治療而增加母子垂直感染風險。

此外，疾管署追蹤個案發現，仍有部分孕婦於產前檢查梅毒初篩（RPR或VDRL）陽性後，未能及時接續執行梅毒螺旋體特異性確認檢驗（即梅毒確認檢驗），致感染狀態未能盡速確認，進而影響後續通報及治療。自今年1月1日起，疾管署與國健署及健保署合作推動「產檢梅毒陽性免過卡接續確認檢驗申報方式」。

孕婦產檢RPR或VDRL檢驗結果為陽性時，可利用同管血液接續執行TPPA或TPHA等梅毒確認檢驗，並申報健保給付，無須孕婦再次回診過健保卡及重新抽血，以加速確認感染狀態、通報及後續治療，請善用此管道申報。

疾管署提醒，發現符合梅毒通報病例定義個案，請依法通報，並依臨床指引儘速完成治療；長效型盤尼西林為梅毒第一線治療藥物，也是預防梅毒母子垂直感染唯一有效的治療藥物，請依需求妥適備藥；孕婦初篩RPR或VDRL陽性時，可利用同管血液接續執行TPPA或TPHA等確確認檢驗，避免因須再次回診或抽血延誤診斷與治療時效。