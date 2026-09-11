快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101相伴做SPA！台北遠東香格里拉攜VALMONT打造高空療癒體驗

文／ 聯合線上 陳俊嘉

VALMONT SPA進駐香格里拉飯店，日前舉行開幕活動，現場賓客雲集並合影。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供
VALMONT SPA進駐香格里拉飯店，日前舉行開幕活動，現場賓客雲集並合影。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

忙碌生活裡，SPA不只是放鬆身體，也逐漸成為都會生活中重新找回平衡的療癒儀式。看準高端旅客對健康、身心療癒與沉浸式體驗的需求，台北遠東香格里拉攜手瑞士奢華保養品牌VALMONT，於飯店40樓芳療中心推出全新高空SPA體驗，將瑞士美容科研、經典按摩手法與台北天際線景觀結合，打造城市中的高空療癒目的地。

VALMONT SPA位於飯店40樓芳療中心，可遠眺台北101與群山景緻的高空視野，將專業護理、五感體驗與城市天際景觀融為一體。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供
VALMONT SPA位於飯店40樓芳療中心，可遠眺台北101與群山景緻的高空視野，將專業護理、五感體驗與城市天際景觀融為一體。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

坐落於高樓層的芳療中心，可遠眺台北101與群山景致，讓消費者在城市天際線相伴下展開SPA療程。從專業護理、身體按摩到感官體驗，透過五感沉浸式設計，讓繁忙生活中的片刻休息，也能成為一趟由外而內的身心煥新旅程。

瑞士美容科研結合經典「蝴蝶手法」

此次合作的一大亮點，是VALMONT SPA具代表性的Butterfly Motion蝴蝶手法。芳療師透過輕盈、流暢且富有節奏感的專業動作，搭配VALMONT經典保養配方，以及靈感來自阿爾卑斯山的自然樂音，讓護理不只停留在肌膚保養，也將視覺、聽覺與觸覺融入療程。

隨著芳療師細膩的手技逐步展開，從臉部、頸部到身體的護理與按摩，帶領賓客暫時抽離城市喧囂，在高空景致與舒緩氛圍中放慢腳步，享受屬於自己的療癒時光。

Butterfly Motion蝴蝶手法以輕盈流暢而富節奏感的動作聞名，VALMONT SPA 最具代表性的特色之一。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供
Butterfly Motion蝴蝶手法以輕盈流暢而富節奏感的動作聞名，VALMONT SPA 最具代表性的特色之一。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

四款獨家療程　從抗老、煥亮到深層舒壓

此次特別推出四款香格里拉獨家專屬療程，搭配不同時間長度與體驗內容，提供消費者依照個人需求選擇。

其中，100分鐘、13,200元的「馭時全維奢護療程」，結合VALMONT多項經典護理內容，搭配臉部、頸部及前胸等部位的SPA手法，從完整體驗角度出發，呈現品牌SPA護理特色。

若希望在婚禮、宴會或重要場合前安排一段專屬時光，160分鐘、12,800元的「天際映光煥新療程」，結合臉部護理與身體SPA體驗，透過較完整的療程安排，打造適合重要日子前的自我寵愛時光。

瑞士頂級保養品牌VALMONT，以專業療程與美容照護聞名。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供
瑞士頂級保養品牌VALMONT，以專業療程與美容照護聞名。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

120分鐘、9,200元的「雲境緊緻舒衡療程」，則結合臉部與身體護理手法，搭配身體按摩體驗，適合生活步調較快、希望安排一段長時間放鬆時光的都會族群。

另外，120分鐘、8,800元的「悠然秘境甦活療程」，以身體SPA搭配臉部護理為主，透過完整的體驗流程，讓消費者在飯店高空環境中享受遠離日常的片刻寧靜。

開幕限定禮遇　指定療程享優惠

為歡慶VALMONT SPA進駐台北遠東香格里拉，9月15日至10月15日推出開幕限定禮遇。期間預約指定主療程搭配加選療程，可享免服務費優惠，並可獲得「星級寵愛禮組」或「眼部護理升級」二選一。此外，同期推出VALMONT密集保濕護理，新會員首次體驗60分鐘優惠價3,880元起，提供想認識VALMONT SPA的消費者另一種入門選擇。

台北遠東香格里拉攜手「VALMONT」，於館內40樓芳療中心推出全新高空 SPA 體驗。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供
台北遠東香格里拉攜手「VALMONT」，於館內40樓芳療中心推出全新高空 SPA 體驗。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

台北遠東香格里拉表示，Wellness Travel已成為旅宿產業的重要趨勢，旅客對身心健康、個人化照護及沉浸式體驗的需求持續提升。此次與VALMONT合作，正是將飯店住宿、美食與身心療癒服務進一步串聯，從瑞士阿爾卑斯山的自然靈感，到台北城市天際線的高空景致，讓SPA不只是一次護理，更成為城市生活中的療癒體驗。

即日起消費者可於台北遠東香格里拉及台南遠東香格里拉芳療中心預約體驗。（療程價格需另加一成服務費）

預約電話：台北遠東香格里拉 (02) 2378-8888、台南遠東香格里拉 (06) 702-8888

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

今起至9月底秋高氣爽 賈新興：杜鵑颱風最快下周一生成

下周可能有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，關島一帶的熱帶擾動，下周一至下周二是關鍵醞釀期，有發展為杜鵑颱風的機率。長程降雨模式出現重大轉折，9月底前全台偏乾少雨，但10月上中旬台中以北將迎來降雨轉多的趨勢。

東北風水氣增 吳德榮：桃園以北及東半部有雨 周末熱帶擾動醞釀

今天東北風的水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，桃園以北及東半部有局部短暫雨，背風面仍晴朗穩定，山區午後有局部降雨。中南部白天偏熱，各地早晚略偏涼，北部21至30度、中部21至34度、南部23至35度、東部21至32度。

單側耳鳴別當太累！40歲上班族「耳朵中風」 及時救回聽力

40歲上班族廖姓女子日前右耳突發高頻耳鳴，原以為是壓力所致，直到接電話發現聽力模糊且伴隨頭暈、耳悶才驚覺有異，就醫確診為「突发性感覺神經性聽力喪失」（俗稱突發性耳聾）。所幸她及早就醫，在接受高劑量口服類固醇治療抑制神經發炎後，經2至3周療程，聽力已順利恢復正常，耳鳴症狀也完全消失。

東北季風接力影響今防大雨 下周將有颱風生成 氣象署估朝日本移動

未來1周兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，東北季風影響期間，包括下周一至下周三，早晚比較偏涼，白天氣溫北部也會有下降情形。今天整體上來說降雨範圍比較廣，桃園以北、東半部，甚至南部地區，都有一些降雨的情形，雨勢比較明顯偏向基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區。

林口長庚完成洗腎碳排地圖 曝全台洗腎一年 形同汽車行駛9.1億公里

血液透析（洗腎）需使用大量水電及醫療耗材，為醫療體系最高耗能服務之一。林口長庚醫院近期完成血液透析及腹膜透析碳盤查，發現每次4小時的標準血液透析服務，約產生17.77公斤二氧化碳當量，換算一位病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，形同一台燃油汽車行駛1.1公里，我國血液透析病人約8.2萬人，全台病人血液透析每年約產生如同汽車行駛9.1億公里的二氧化碳當量。

租屋詐騙／假房客偷賣房產 房東遭誘抵押慘賠1300萬

全台住宅租賃市場持續緊繃，新竹受惠於竹科產業紅利，關埔重劃區與竹北高鐵特區等地的租金甚至直逼台北市。在房源一位難求的榮景下，許多剛入職竹科的工程師新鮮人，因工作忙碌、尋房心切，成為詐騙集團眼中的「大肥羊」。精美的樣品屋照片、遠低於市價的「甜甜價」，加上一句「搶手！先匯定金者優先看房」，讓許多科技人還沒看房就被騙走數萬元。 不過，大新竹乃至全台的租屋詐騙，早已不只是「假房東騙房客定金」這麼簡單。隨著犯罪手法演進，這套租屋劇本早已向外延伸，甚至連坐擁資產的「真房東」，都淪為詐騙集團眼中的肥羊與洗錢工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。