台北101相伴做SPA！台北遠東香格里拉攜VALMONT打造高空療癒體驗

VALMONT SPA進駐香格里拉飯店，日前舉行開幕活動，現場賓客雲集並合影。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

忙碌生活裡，SPA不只是放鬆身體，也逐漸成為都會生活中重新找回平衡的療癒儀式。看準高端旅客對健康、身心療癒與沉浸式體驗的需求，台北遠東香格里拉攜手瑞士奢華保養品牌VALMONT，於飯店40樓芳療中心推出全新高空SPA體驗，將瑞士美容科研、經典按摩手法與台北天際線景觀結合，打造城市中的高空療癒目的地。

VALMONT SPA位於飯店40樓芳療中心，可遠眺台北101與群山景緻的高空視野，將專業護理、五感體驗與城市天際景觀融為一體。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

坐落於高樓層的芳療中心，可遠眺台北101與群山景致，讓消費者在城市天際線相伴下展開SPA療程。從專業護理、身體按摩到感官體驗，透過五感沉浸式設計，讓繁忙生活中的片刻休息，也能成為一趟由外而內的身心煥新旅程。

瑞士美容科研結合經典「蝴蝶手法」

此次合作的一大亮點，是VALMONT SPA具代表性的Butterfly Motion蝴蝶手法。芳療師透過輕盈、流暢且富有節奏感的專業動作，搭配VALMONT經典保養配方，以及靈感來自阿爾卑斯山的自然樂音，讓護理不只停留在肌膚保養，也將視覺、聽覺與觸覺融入療程。

隨著芳療師細膩的手技逐步展開，從臉部、頸部到身體的護理與按摩，帶領賓客暫時抽離城市喧囂，在高空景致與舒緩氛圍中放慢腳步，享受屬於自己的療癒時光。

Butterfly Motion蝴蝶手法以輕盈流暢而富節奏感的動作聞名，VALMONT SPA 最具代表性的特色之一。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

四款獨家療程 從抗老、煥亮到深層舒壓

此次特別推出四款香格里拉獨家專屬療程，搭配不同時間長度與體驗內容，提供消費者依照個人需求選擇。

其中，100分鐘、13,200元的「馭時全維奢護療程」，結合VALMONT多項經典護理內容，搭配臉部、頸部及前胸等部位的SPA手法，從完整體驗角度出發，呈現品牌SPA護理特色。

若希望在婚禮、宴會或重要場合前安排一段專屬時光，160分鐘、12,800元的「天際映光煥新療程」，結合臉部護理與身體SPA體驗，透過較完整的療程安排，打造適合重要日子前的自我寵愛時光。

瑞士頂級保養品牌VALMONT，以專業療程與美容照護聞名。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

120分鐘、9,200元的「雲境緊緻舒衡療程」，則結合臉部與身體護理手法，搭配身體按摩體驗，適合生活步調較快、希望安排一段長時間放鬆時光的都會族群。

另外，120分鐘、8,800元的「悠然秘境甦活療程」，以身體SPA搭配臉部護理為主，透過完整的體驗流程，讓消費者在飯店高空環境中享受遠離日常的片刻寧靜。

開幕限定禮遇 指定療程享優惠

為歡慶VALMONT SPA進駐台北遠東香格里拉，9月15日至10月15日推出開幕限定禮遇。期間預約指定主療程搭配加選療程，可享免服務費優惠，並可獲得「星級寵愛禮組」或「眼部護理升級」二選一。此外，同期推出VALMONT密集保濕護理，新會員首次體驗60分鐘優惠價3,880元起，提供想認識VALMONT SPA的消費者另一種入門選擇。

台北遠東香格里拉攜手「VALMONT」，於館內40樓芳療中心推出全新高空 SPA 體驗。 圖／台北遠東香格里拉 & VALMONT 提供

台北遠東香格里拉表示，Wellness Travel已成為旅宿產業的重要趨勢，旅客對身心健康、個人化照護及沉浸式體驗的需求持續提升。此次與VALMONT合作，正是將飯店住宿、美食與身心療癒服務進一步串聯，從瑞士阿爾卑斯山的自然靈感，到台北城市天際線的高空景致，讓SPA不只是一次護理，更成為城市生活中的療癒體驗。

即日起消費者可於台北遠東香格里拉及台南遠東香格里拉芳療中心預約體驗。（療程價格需另加一成服務費）

預約電話：台北遠東香格里拉 (02) 2378-8888、台南遠東香格里拉 (06) 702-8888