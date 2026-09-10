快訊

7月銷售重挫三成！LV贏了官司竟賠上消費者 一朵四瓣花掀精品風暴

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

聽新聞
0:00 / 0:00

包裹貼「台灣中國一邊一國」遭遮蔽 中華郵政出面解釋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾購買郵局便利箱寄送物件時，在箱子上貼「台灣中國一邊一國」貼紙，遭郵局人員用空白貼紙遮蔽，引發民眾不滿。示意圖。聯合報系資料照
有民眾購買郵局便利箱寄送物件時，在箱子上貼「台灣中國一邊一國」貼紙，遭郵局人員用空白貼紙遮蔽，引發民眾不滿。示意圖。聯合報系資料照

不少人會透過郵局寄送物件，但有民眾購買郵局便利箱寄送物件時，在箱子上貼「台灣中國一邊一國」貼紙，遭郵局人員用空白貼紙遮蔽，引發民眾不滿。中華郵政表示，依規郵件封面除寄送資訊外應保留空白，同仁是依規定彈性處理。

有民眾在社群Threads上發文，先前至六張犁郵局寄送包裹，在便利箱貼上「台灣是一個國家、中國滾一邊」貼紙，被郵局員工提醒不能貼貼紙，這周ㄧ（9月7日）再至六張犁郵局寄送包裹，仍在便利箱貼上「台灣是一個國家、中國滾一邊」貼紙，同一名郵局員工這次並沒有說話，但收件人收到時，相關字眼已遭郵局人員採用空白貼紙覆蓋。

該起事件引發網友關注，質疑由於現在是否要言論審查，也有人批評「中華郵政內部也有小警總嗎？」

對此，中華郵政表示，依中華郵政公司「郵務營業規章」第127條規定，郵件封面除書寫姓名、地址及郵遞區號外，應「保留空白」，以備黏貼郵票、簽條或註明郵務事項之用。

中華郵政指出，為確保郵件處理及遞送作業順利，並避免封面其他資訊影響郵遞辨識，郵件封面以書寫或張貼郵遞所需資訊為宜；如有傳遞其他資訊的需求，建議將相關內容置於郵件內一併交寄。

針對員工用空白貼紙遮蔽，中華郵政強調，同仁為確保郵件收寄、處理及遞送，係依相關規定彈性處理。

中華郵政 郵局 包裹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「買債王」洗牌！北富銀稱冠 8月買超90億元擠下中華郵政

中國百萬粉絲博主倫敦直播遭圍毆搶劫 使館介入

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎麼飛的？

買手機殼個資遭盜光！DEVILCASE惡魔殼挨轟才道歉 網：詐騙危機處理扣分

相關新聞

蓋馬桶蓋沒用？病原體氣溶膠飄20秒擋不住 專家教正確做法

沖馬桶竟可能讓病原體噴進「呼吸帶」！澳洲最新研究發現，馬桶沖水時產生的擾流，會將水中或馬桶內的微生物帶入空氣，形成細小氣溶膠，部分甚至可到達成人呼吸高度，並在空氣中懸浮至少20秒。更值得注意的是，即使蓋上馬桶蓋，也無法完全阻止氣溶膠逸散。

2萬1700人一起下水怎麼管？日月潭泳渡首度「一人雙晶片」拚安全

2萬1700人同時下水，怎麼確保每個人都能安全上岸？第44屆日月潭國際萬人泳渡20日登場，今年首度啟用「實名制雙晶片」，每名泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，起終點設4道感應門並搭配影像紀錄，讓2萬多人參與的超大型水域活動，安全管理再升級。

梅毒今年1至8月增6900例較去年同期升3% 確診「兩大族群」達7成以上

依據衛福部疾管署監測資料，今年1至8月國內梅毒新增6900例，較去年同期6702例增加3%，且先天性梅毒病例通報數近年也呈增加趨勢，今年1至8月共通報68例，雖低於去年同期79例，但仍高於2023年及2024年同期的22例及39例。疾管署發言人林明誠說，先天性梅毒今年通報數高，確診人數可能增加...

包裹貼「台灣中國一邊一國」遭遮蔽 中華郵政出面解釋

不少人會透過郵局寄送物件，但有民眾購買郵局便利箱寄送物件時，在箱子上貼「台灣中國一邊一國」貼紙，遭郵局人員用空白貼紙遮蔽，引發民眾不滿。中華郵政表示，依規郵件封面除寄送資訊外應保留空白，同仁是依規定彈性處理。

護理師遭賓士男2度輾斃 民團提5訴求：淘汰不適任駕駛

政府欲撕掉「行人地獄」標籤，卻不斷有無辜生命在行人穿越道離世，台中市一名38歲陳姓護理師今年9月8日凌晨行經行人穿越道時，遭賓士車高速撞擊，甚至殘忍地折返二度輾壓，導致護理師當場頭顱破裂慘死，冷血行徑引發眾怒。民團今嚴厲譴責該惡劣衝撞行徑，並提出包含徹底改革考訓制度、調整記點與檢舉機制等5大訴求，盼汰換不適任駕駛、政府從源頭終結悲劇。

化被動為主動 苗栗縣失智者智慧定位鞋墊服務上路

苗栗縣推估有9522名失智者，申請愛心手鍊僅417人，僅能被動掌握行蹤，今年7月智慧科技輔具全租賃制度上路，縣府最近簽約合作提供智慧定位鞋墊服務，隨身即時監控行蹤，如果超出設定活動範圍，就會發出警示，安全升級守護失智者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。