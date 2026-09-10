包裹貼「台灣中國一邊一國」遭遮蔽 中華郵政出面解釋

不少人會透過郵局寄送物件，但有民眾購買郵局便利箱寄送物件時，在箱子上貼「台灣中國一邊一國」貼紙，遭郵局人員用空白貼紙遮蔽，引發民眾不滿。中華郵政表示，依規郵件封面除寄送資訊外應保留空白，同仁是依規定彈性處理。

有民眾在社群Threads上發文，先前至六張犁郵局寄送包裹，在便利箱貼上「台灣是一個國家、中國滾一邊」貼紙，被郵局員工提醒不能貼貼紙，這周ㄧ（9月7日）再至六張犁郵局寄送包裹，仍在便利箱貼上「台灣是一個國家、中國滾一邊」貼紙，同一名郵局員工這次並沒有說話，但收件人收到時，相關字眼已遭郵局人員採用空白貼紙覆蓋。

該起事件引發網友關注，質疑由於現在是否要言論審查，也有人批評「中華郵政內部也有小警總嗎？」

對此，中華郵政表示，依中華郵政公司「郵務營業規章」第127條規定，郵件封面除書寫姓名、地址及郵遞區號外，應「保留空白」，以備黏貼郵票、簽條或註明郵務事項之用。

中華郵政指出，為確保郵件處理及遞送作業順利，並避免封面其他資訊影響郵遞辨識，郵件封面以書寫或張貼郵遞所需資訊為宜；如有傳遞其他資訊的需求，建議將相關內容置於郵件內一併交寄。

針對員工用空白貼紙遮蔽，中華郵政強調，同仁為確保郵件收寄、處理及遞送，係依相關規定彈性處理。