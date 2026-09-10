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護理師遭賓士男2度輾斃 民團提5訴求：淘汰不適任駕駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台中市一名女護理師8日凌晨1時許，行經西區時遭人開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名女護理師8日凌晨1時許，行經西區時遭人開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死。記者陳宏睿／翻攝

政府欲撕掉「行人地獄」標籤，卻不斷有無辜生命在行人穿越道離世，台中市一名38歲陳姓護理師今年9月8日凌晨行經行人穿越道時，遭賓士車高速撞擊，甚至殘忍地折返二度輾壓，導致護理師當場頭顱破裂慘死，冷血行徑引發眾怒。民團今嚴厲譴責該惡劣衝撞行徑，並提出包含徹底改革考訓制度、調整記點與檢舉機制等5大訴求，盼汰換不適任駕駛、政府從源頭終結悲劇。

台中市西區今年9月8日凌晨1時許發生一起死亡車禍，38歲陳姓護理師下班徒步回家，行經柳川東路與民權路口行人穿越道時，遭一輛賓士車高速撞擊，拖行後重摔落地，肇事的30歲林姓駕駛不僅未停車主動報案，還在前方迴轉，再加速輾壓倒地的陳女，並駕車逃逸，陳女則頭顱破裂當場身亡。

還路於民行人路權促進會與台中人本交通協會發起小組今指出，在道路上異常行駛的車輛，等同於殺傷力巨大的武器。針對此等罔顧人命的惡劣行徑，呼籲國家依法以最嚴厲處罰駕駛人，政府部門絕不能僅止於事後懲處，應立即同步精進系統性的預防措施，讓每一次的悲劇止於發生之前。

民團也提出5大訴求，第一、 落實道路工程改善，建構安全步行環境例如透過實體「行人庇護島」、增設「行人穿越道專用照明」等具體工程設施，提升夜間的行人安全；第二，徹底改革考訓制度，透過嚴格的考驗，培養駕駛人尊重生命的觀念與安全駕駛能力，把關駕駛人資格。

第三，要求交通部全面調整交通違規記點制及民眾檢舉機制，淘汰不適任駕駛；第四，要求交通部嚴管隔熱紙透光率，拒絕政策打假球，法規應明訂「汽車玻璃貼合隔熱紙後」須以科學儀器進行測量之標準，並訂定落日條款逐步納入舊車規範。

第五，呼籲將「能力越大、責任越大」的用路人階序明確納入交通法規，以此作為各級政府未來在推動交通3E，包含Engineering 工程、Education 教育、Enforcement 執法等為各項政策時的最高依循原則，多管齊下，別讓下一個無辜生命再消逝於行人穿越道上。

民團強調，道路安全刻不容緩，應多管齊下，別讓下一個無辜生命再消逝於行人穿越道上。

賓士 護理師 行人地獄

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