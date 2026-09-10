化被動為主動 苗栗縣失智者智慧定位鞋墊服務上路

苗栗縣推估有9522名失智者，申請愛心手鍊僅417人，僅能被動掌握行蹤，今年7月智慧科技輔具全租賃制度上路，縣府最近簽約合作提供智慧定位鞋墊服務，隨身即時監控行蹤，如果超出設定活動範圍，就會發出警示，安全升級守護失智者。

中央長照3.0，今年7月起推出「智慧科技輔具全租賃制度」，首批開放移位、移動、沐浴排泄、安全看視，及居家照顧床等17項智慧科技輔具申請，每3年最高給付6萬元，苗栗縣政府最近與有創科技股份有限公司簽約，提供智慧定位鞋墊服務，三溫飽餐飲股份有限公司今天捐出130雙拋磚引玉，副縣長邱俐俐代表接受，致贈匾額感謝。

有創長照事業部行銷長施凱鈞說，失智者有時會忘了回家的路，但因排斥扯掉或是忘了配戴定位、聯絡資訊等工具，以致發生失聯狀況，定位鞋墊隱密性較高，隨身即時發報，透過手機、電腦等裝置，遠端監看定位掌握行蹤，進一步設定範圍，如果超出範圍，可以發出警示，降低失聯及安全風險。

代表捐贈的三溫飽品牌長謝奇恩指出，回饋社會捐贈130雙智慧定位鞋墊，送愛心到苗栗，透過智慧科技協助提升失智者安全，讓家屬放心，希望捐贈是一個善循環，拋磚引玉更多企業投入社會福利。

據指出，苗栗縣政府依失智症盛行率推估，全縣約9522人，有些不認為自己失智，而是老化的自然現象，不喜歡被標籤化，因此懷疑、抗拒，甚至會因此衝突攻擊，愛心手鍊、縫製名牌等效果有限，7月上路新制，智慧科技輔具全租賃制度可以多多利用申請，家庭照顧更便利、更安心。

苗栗縣政府簽約智慧定位鞋墊服務，三溫飽餐飲股份有限公司今天捐出130雙拋磚引玉，副縣長邱俐俐代表接受。圖／民眾提供

苗栗縣政府簽約智慧定位鞋墊服務，三溫飽餐飲股份有限公司今天捐出130雙拋磚引玉，副縣長邱俐俐代表接受。圖／民眾提供