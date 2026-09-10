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少子化衝擊！彰基單月逆勢接生156名 再開馬祖孕婦赴台待產通道

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
即使少子化持續，彰基2026年8月單月生產人數仍達156名。圖／彰基提供
即使少子化持續，彰基2026年8月單月生產人數仍達156名。圖／彰基提供

面對少子化與離島醫療資源有限的雙重挑戰，彰基總院長陳穆寬9月7日拜訪連江縣長王忠銘，宣布將為馬祖孕產婦提供醫療「綠色通道」。馬祖孕婦懷孕滿32週赴台待產時，若屬弱勢或有協助需求，可由彰基協助安排產檢、安胎、待產、生產、住宿及後續照護，也可協助家屬住宿，減輕赴台待產期間的負擔。

根據內政部統計，2026年7月全台出生7906人，較去年同期減少1033人，年減11.56%，在少子化趨勢下，偏鄉及離島孕婦的就醫需求更受關注。

陳穆寬表示，彰基將整合婦產科、新生兒照護及住宿等資源，依孕產婦個別需求提供協助，讓離島孕婦赴台生產時，也能獲得較完整的醫療照護。

彰基與馬祖自2022年起持續深化醫療合作，醫療團隊曾前往東莒、西莒、南竿、北竿及東引等地義診，累計服務超過3525人次，並持續提供身心科等醫療人力赴離島支援，此次再將合作延伸至孕產婦照護。

即使少子化持續，彰基2026年8月單月生產人數仍達156名。彰基2025年啟用新產房暨烈以利姑娘紀念病房，將產房與新生兒加護病房（NICU）設於同樓層，並設置安胎中心，強化高危險妊娠及新生兒照護。

陳穆寬表示，離島居民不應因地理距離而減少獲得優質醫療的機會，未來將持續與連江縣政府合作，依馬祖孕產婦需求，提供赴台待產、產檢、住宿及生產等相關協助。

面對少子化與離島醫療資源有限的雙重挑戰，彰基將為馬祖孕產婦提供醫療「綠色通道」。圖／彰基提供
面對少子化與離島醫療資源有限的雙重挑戰，彰基將為馬祖孕產婦提供醫療「綠色通道」。圖／彰基提供

少子化 馬祖 孕婦

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