低位直腸癌治療新趨勢 恩主公醫院推微創整合醫療兼顧保肛與生活品質

對許多低位直腸癌患者而言，除了癌症威脅，最擔心的往往是術後是否須終身使用人工造口。恩主公醫院大腸直腸外科主治醫師俞懿平指出，低位直腸癌因腫瘤位置接近肛門且周邊神經血管複雜，治療極具挑戰。近年醫療觀念逐漸轉變，除了徹底清除腫瘤，也更加重視術後功能與生活品質。

隨著大腸癌年輕化，許多三、四十歲患者正值職涯與家庭黃金期。曾赴日本國立癌症研究中心研修的俞懿平醫師表示，治療討論的不只是腫瘤能不能切乾淨，更是患者術後能否維持原本的生活。

為突破骨盆腔狹窄的限制，恩主公醫院透過達文西機器手臂微創系統，憑藉高解析度3D視野與靈活操作，協助醫師進行精細手術，保護自主神經、減少出血與疼痛，提升保留肛門功能的機會。

針對複雜病況，醫療團隊採多專業整合治療。俞醫師分享，一名54歲男性患者確診低位直腸癌並合併肝轉移，團隊採取「短程放療合併全程新輔助治療」，先以放化療與標靶藥物縮小腫瘤，再進行達文西手術與肝臟微波消融術，成功控制病灶。俞懿平強調，透過精準排定治療順序，即使複雜病例也能爭取兼顧疾病控制與生活品質。