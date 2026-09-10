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慢性病人突發燒、呼吸急促衰竭 確診新冠住院10天挽回一命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
長者到衛福部彰化醫院注射流感疫苗。記者簡慧珍／攝影
長者到衛福部彰化醫院注射流感疫苗。記者簡慧珍／攝影

彰化縣59歲黃姓男子曾中風，又有高血壓等多種慢性疾病，因發燒、喘不過氣，就醫檢測血氧濃度82%，確診為新冠肺炎COVID-19）重症，送進加護病房嚴密照護10天，終於挽回性命。

據了解，黃姓病人罹患高血壓、糖尿病、慢性B型肝炎，曾腦中風導致身體右側偏癱，今年未注射COVID-19疫苗，八月中旬因突然發燒、呼吸急促到醫院急診，經檢測體溫38.1℃、血氧82%（正常95%至100%），被列為第一級緊急病人，立即照射胸部X光、心電圖和相關血液檢查，確診感染COVID-19，併發嚴重肺炎與急性低血氧性呼吸衰竭。

衛福部彰化醫院胸腔內科醫師張子晏今表示，黃姓病患持續接受高流量氧氣鼻導管治療（HFNC），醫療團隊密切監測呼吸狀況與感染變化，期間依臨床狀況及感染檢驗結果調整抗生素治療，雖曾出現菌血症及腹瀉等併發症，但在加護病房團隊密切照護下病況逐漸穩定，10天後脫險轉至一般病房繼續治療。

張子晏說，COVID-19好像遠離公眾視線，其實一直都在，已進入常態化防疫階段，病毒仍持續演變，最近開始升溫，近期臨床上可見重症病例，且疾管署監測資料顯示，國內重症病例中約9成未接種本季新冠疫苗，他呼籲65歲以上長者、慢性病患者及免疫功能較差者，最好還是施打疫苗以避開重症風險，一般民眾若出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，應儘速就醫。

張子晏指出，在此同時A型流感疫情也緩升，疾管署宣佈8月24日起至9月30日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，也就是說有類流感症狀且符合指定條件者，經醫師臨床評估符合用藥條件後，可使用公費抗病毒藥劑；面對COVID-19和流感夾擊，年長者等高危險族群，更是需要注意自身狀況，加強戴口罩、勤洗手等防護措施。

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