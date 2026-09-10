新北市驗光師公會理事長黃群宸遭冒名 籲民眾勿點擊可疑騙電子郵件

詐騙案層出不窮，不乏利用民眾信任，盜用專業醫護人員威望詐騙事件，近期傳出不法份子冒用「新北市驗光師公會」及「新北市驗光師公會理事長黃群宸」的個人名義，向外寄發詐騙電子郵件（包含假連結與可疑附件）。黃群宸表示將報警，也提醒民眾勿上當受騙，不要點擊可疑連結。

北榮院長陳威明多次被盜用照片代言賣藥，讓他相當氣憤。在臉書出現陳醫師推薦最新細胞療法影片，更有販售糖尿病、高血壓、關節炎、皮膚病、狗皮膏藥等各式藥品等被冒用代言情事，利用民眾對於醫療人員名聲及信任，到處行騙。

黃群宸表示，若近期民眾有收到任何以「新北市驗光師公會」或「黃群宸」名義寄出的郵件，內容涉及要求點擊連結、提供資料或進行任何異常操作，請千萬不要點擊或開啟，這絕對是詐騙。公會絕不會無故寄信要求大家提供個人資料或點擊不明連結。

黃群宸表示，已聽說有友會會員去點擊相關連結，新北市驗光師公會會員也有人主動詢問，電郵裡的名字正確，但信箱一看就是很奇怪的編碼，提醒大家不要被騙。