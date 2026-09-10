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台灣食品外銷再闖關 51品項攻進17國 食藥署拚「台灣味」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署舉辦「APEC食品輸銷經驗分享研討會」，邀請澳洲、義大利、加拿大、印度、泰國、歐盟、荷蘭及馬來西亞等8方官方專家實體及線上參與。圖／食藥署提供
食藥署舉辦「APEC食品輸銷經驗分享研討會」，邀請澳洲、義大利、加拿大、印度、泰國、歐盟、荷蘭及馬來西亞等8方官方專家實體及線上參與。圖／食藥署提供

台灣食品要走向國際，光是好吃還不夠，能跨過各國法規、邊境查驗及驗證制度，才是外銷成功關鍵。衛福部食藥署表示，針對輸入國指定產品，近年持續協助國內業者辦理食品外銷申請，至今已累計協助我國51個食品品項成功輸銷至17個國家，包括蛋加工品、營養補充食品、乳製品及水產品等，持續為台灣食品開拓海外市場。

為協助更多食品業者掌握國際市場規則，食藥署9月9日至10日舉辦「APEC食品輸銷經驗分享研討會」，邀請澳洲、義大利、加拿大、印度、泰國、歐盟、荷蘭及馬來西亞等8方官方專家，以實體及線上方式參與，並邀國內專家分享食品輸銷相關規範與實務經驗，吸引超過百位國內外產官學界代表參與。

食藥署指出，各國食品法規、輸入程序、邊境查驗制度及產品要求不盡相同，而且相關規範持續更新。業者從產品成分、製造流程、食品標示，到申請文件及邊境查驗，都必須符合輸入國要求，因此往往需要投入相當人力與資源蒐集資訊。若對規定不熟悉，更可能增加外銷時間與成本，成為中小型食品業者進軍海外市場的一大門檻。

「APEC食品輸銷經驗分享研討會」聚焦食品法規管理、食品邊境查驗及清真驗證制度等三大面向，由各國官方代表直接說明制度與實務經驗，希望降低國內業者與海外市場之間的「資訊落差」，讓業者在規畫產品出口前，就能掌握輸入國最新規範，提早做好準備。

其中，清真驗證是台灣食品拓展海外市場不可忽視的一環。不同國家對清真食品的驗證、原料、生產製程及管理制度可能有所差異，對有意進軍東南亞、南亞及其他穆斯林消費市場的業者而言，事先掌握相關規範，有助降低產品進入市場的障礙。

食藥署表示，對於輸入國要求須由主管機關推薦、登錄或提出申請的指定食品，也持續扮演業者與海外官方之間的溝通橋梁。目前累計已有51個食品品項成功輸銷至17個國家，涵蓋蛋加工品、營養補充食品、乳製品及水產品等，顯示食品外銷除了企業自身努力，政府協助接軌國際法規同樣重要。

台灣水產品開拓海外市場，是近年台灣農業與食品轉型升級的重頭戲。聯合報系資料照
台灣水產品開拓海外市場，是近年台灣農業與食品轉型升級的重頭戲。聯合報系資料照

外銷 食藥署 台灣味

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