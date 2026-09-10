聽新聞
0:00 / 0:00
機票變貴！華航調整國際線訂位服務費 9月22日起漲至33美元
中華航空今公告，參考業界標準及市場機制，9月22日起，國際線訂位服務費從原本30元美元（約新台幣945元）漲至33美元（約新台幣1039元）。
機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費的概念，無論是透過官網、旅行社等通路，目前4家國籍航空均會隨票收取訂位服務費，且該筆費用不須報備民航局審核。
華航今年3月與7月都曾宣布調漲訂位服務費。華航今年7月9日調整訂位服務費，從28美元（約新台幣882元）調漲至30美元（約新台幣945元），今天再公告，9月22日起，國際線訂位服務費調漲為33美元（約新台幣1039元）。
其他國籍航空今年也陸續調漲，長榮航空及立榮航空今年8月1日起，國際線行程起始地從菲律賓、香港以外地區出發者，訂位服務費從28美元漲至33美元。
星宇航空繼今年4月漲至30美元後，10月7日起調漲為33美元；台灣虎航則從今年9月1日起改為非旺季航班，每名旅客每航段從新台幣300元調整到350元，旺季航班從400元調整到450元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。