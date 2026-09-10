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機票變貴！華航調整國際線訂位服務費 9月22日起漲至33美元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
9月22日起，中華航空國際線訂位服務費從原本30元美元漲至33美元。聯合報系資料照
9月22日起，中華航空國際線訂位服務費從原本30元美元漲至33美元。聯合報系資料照

華航空今公告，參考業界標準及市場機制，9月22日起，國際線訂位服務費從原本30元美元（約新台幣945元）漲至33美元（約新台幣1039元）。

機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費的概念，無論是透過官網、旅行社等通路，目前4家國籍航空均會隨票收取訂位服務費，且該筆費用不須報備民航局審核。

華航今年3月與7月都曾宣布調漲訂位服務費。華航今年7月9日調整訂位服務費，從28美元（約新台幣882元）調漲至30美元（約新台幣945元），今天再公告，9月22日起，國際線訂位服務費調漲為33美元（約新台幣1039元）。

其他國籍航空今年也陸續調漲，長榮航空及立榮航空今年8月1日起，國際線行程起始地從菲律賓、香港以外地區出發者，訂位服務費從28美元漲至33美元。

星宇航空繼今年4月漲至30美元後，10月7日起調漲為33美元；台灣虎航則從今年9月1日起改為非旺季航班，每名旅客每航段從新台幣300元調整到350元，旺季航班從400元調整到450元。

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